原标题：前三季度消费拉动作用显著 专家称四季度消费后劲可期

本报记者 谢若琳

见习记者 张芗逸

10月24日，商务部消费促进司负责人表示，前三季度，社会消费品零售总额34.2万亿元，同比增长6.8%。三季度最终消费支出对经济增长的贡献率达94.8%。消费市场的潜力与活力得到充分彰显。

根据国家统计局公布的数据显示，前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为83.2%，拉动GDP增长4.4个百分点。作为经济增长的“三驾马车”之一，最终消费支出成为今年前三季度支撑经济增长的重要力量。

从消费支出分项来看，前三季度社会消费品零售总额同比增长6.8%，服务零售额同比增长18.9%。无论是商品零售还是服务零售，都保持了较快恢复态势，其中服务消费的增长格外突出：今年前三季度，居民人均服务性消费支出同比增长14.2%，占居民人均消费支出的比重为46.1%，较去年同期提升了2个百分点。

星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，前三季度消费复苏的良好态势与国民经济的持续好转、居民消费信心的不断提振、一系列促消费政策的效果兑现等因素有密切关系。

今年以来，促消费政策密集出台。早在今年3月份，商务部部长王文涛在国新办新闻发布会上表示，将今年定为“消费提振年”，联合有关部门，调动各地方、行业协会、企业组织开展系列促消费活动。今年7月末，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》，围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六大方面，提出20条政策举措。此外，针对汽车、家电、家居、电子产品等重点领域的促消费政策也层出不穷。9月份，商务部还开展了“金秋购物节”等系列促消费活动，加快推动促进汽车、家居消费等政策措施落地落细，优化消费供给，改善消费条件，创新消费场景，增强消费对经济发展的基础性作用。

国家统计局公布的数据显示，前三季度，全国居民人均可支配收入29398元，比上年同期名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长5.9%；人均消费支出占可支配收入的比重为66.4% ，较去年同期的64.7%有较大回升。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，“汽车等大件消费，婚庆消费，家装、家电、取暖设备等消费以及旅游、文化、娱乐和体育健身等消费有望成为今年四季度消费亮点。”

巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰表示，政策上四季度或将加快推动促进汽车、家居、电子产品消费，服务消费持续恢复也是接下来的亮点。四季度的财政或货币政策持续发力，特别万亿元国债发行，有望进一步提振内需，消费复苏的后劲可期。

宋向清认为，消费复苏的后劲主要来自宏观经济持续向好的发展趋势，实体产业加速复苏，以及由此带来的居民收入增长的实际感受和对收入继续增长的未来预期。这些都将有效增强居民消费信心，从而带动四季度消费市场进一步回暖，进而拉动经济发展进入良性循环。

(责编：罗知之、杨迪)

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