户外运动市场再迎政策“大礼包” 产业总规模2025年将达3万亿元
本报记者 苏诗钰
见习记者 寇佳丽
国家发展改革委10月24日发布消息称，近日，国家发展改革委会同国家体育总局、自然资源部、水利部、国家林草局等部门印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》（以下简称《行动方案》）。
《行动方案》提出，到2025年，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。《行动方案》强调，保护户外运动民营企业和民间个人活动组织者的积极性，支持其安全有序发展并做大做强。
“在国内户外运动产业蓬勃发展的当前，包括《行动方案》在内的一系列政策引导与支持，实际上不仅是鼓励业内企业继续‘开疆拓土’，带动行业高质量发展，一定程度上也是在引导消费者从宅家经济和囤货经济中走出来，走向更健康的生活方式并为实体经济鼓劲加油。”鞋服行业品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄在接受《证券日报》记者采访时表示。
在政策支持、需求增长等多因素作用下，中国户外运动已发展成一个极具活力与潜力的产业。
中商产业研究院公布的数据显示，2022年，国内户外用品市场规模已达1971亿元，预计2023年产业规模将达到2116亿元。数据显示，2022年，国内市场本土户外品牌已有501个，占比约53%。
从行业结构看，民营企业正主导产业发展。同花顺iFinD数据显示，国内经营范围涉及户外运动的企业共84467家，其中民营企业共79968家；在业务涉及户外运动的民营企业中，注册资本在1000万元以上的共有1017家，5000万元以上的有228家。
从当前的2000亿元左右到未来的3万亿元市场规模，巨大的市场增量空间也正不断吸引新的参与者前来。记者梳理发现，截至2023年10月25日的一年内，涉户外运动业务新增企业共151家，其中民营企业有115家。
“公司业务板块很多，产品内容丰富，涉及户外运动的有露营产品、冰雪运动等。整个户外运动的发展是越来越好的。”众信旅游相关负责人对记者表示。
记者以投资者身份致电三夫户外，公司相关人员表示：“公司经营自有品牌和代理品牌两种业务，其中2022年自有品牌营收额约1.3亿元。对公司而言，四季度一直是营收占比较高的季度，原因在于秋冬季单品价格相对较高且当季冰雪运动很受欢迎，我们也在为此做相应准备。”
透镜咨询创始人况玉清向《证券日报》记者表示，政策支持叠加明确的增量空间，为民营企业创造了加速业务布局的时机，不过企业的长远关注点仍应是产品与服务质量的提升。
“消费者对健康生活方式的追求日益明确，为市场扩大、民营企业加码布局提供了发展空间。民企在注重产品研发的同时，还可以顺应前沿技术迭代潮流，以技术甚至高科技加持户外用品，提升品牌竞争力。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力这样对记者表示。
此外，谈及行业高质量发展，程伟雄认为，“参赛者”的增加只是一方面，更为重要的是业内企业要培养品牌孵化意识，弄清自身优势后深耕细分赛道，避免在市场中单纯追逐“产品热点”。“不要人家做防晒衣，你也做防晒衣，等冲锋衣火了，你又跟进，企业一定要在对消费者保持务实态度的同时，培养自己的品牌价值。”
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