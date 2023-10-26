原标题：腾势汽车携D9亮相日本移动出行展，进军海外市场再提速

10月25日，2023日本移动出行展（Japan Mobility Show）正式开幕。腾势汽车携旗下划时代智臻豪华全能MPV腾势D9亮相，现场引发极大关注。

日本移动出行展，前身为始于上世纪50年代的“东京车展”，该展会向来有着“亚洲汽车风向标”的美誉。从本届开始，东京车展转型为日本移动出行展，更加注重包括电动化、智能化等新技术在内的未来智慧出行。

作为“新能源汽车领导者”比亚迪与“燃油汽车发明者”奔驰共同缔造的豪华新能源品牌，腾势坚持“只提供新能源豪华汽车”的战略定位，从产品价值到品牌价值，获得了海内外广大用户的青睐与认可。

腾势D9以“设计、乘坐、智慧、驾驭、安全”五大配置，宜家宜商的精准定位迅速征服市场。上市至今腾势D9用户已超过10万+，包括京东、招商银行等一批知名企业及实力派企业家在此前均已成为了其车主。今年以来，腾势D9连续9个月蝉联30万以上豪华MPV销量冠军，年保值率高达93%，更揽获诸多行业奖项。

立足中国新能源豪华市场的同时，腾势还积极推进出海战略。在今年3月份的曼谷车展，泰国前总理巴育亲临腾势展台体验D9；9月慕尼黑国际车展，腾势D9欧洲首秀惊艳亮相，受到欧洲媒体及用户的广泛关注；此次东京车展，腾势D9更成为“顶流明星”，吸引参展媒体与观众络绎来访。

站在新能源价值链的高端，腾势积极开拓高端豪华车价值和价格体系的国际化之路，将中国智慧及成果与世界共享，与全球伙伴携手打造全球一流产品，让世界重新认识中国豪华汽车。其中，腾势N7全球首搭法国潮奢品牌DEVIALET帝瓦雷音响，将先锋科技融入法式优雅，打造世界级移动歌剧院。同时，腾势N7与世界人工智能计算领域的领导者NVIDIA英伟达强强联合，全球首搭英伟达新一代DRIVE Orin中央芯片，实现更快更智能的智算能力，推动智驾领域创新发展。

全球电动化转型浪潮正奔涌向前，腾势汽车也在全球化战略的指引下扬帆起航，驶向更远的征程。此刻，中国腾势正代表中国品牌在国际舞台上大放异彩；未来，中国腾势将携手更多国际合作伙伴，继续以不断的创新为全球用户打造更豪华的移动生活体验。

(责编：董童、李源)

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