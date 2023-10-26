原标题：抖音生活服务启动“美好生活发现计划” 投入5亿元助力中小商家和达人成长

10月25日，“生活服务数字创新提升行动暨首届美好生活发现者大会”在北京召开，该活动由商务部中国国际电子商务中心和抖音生活服务联合主办。会上，抖音生活服务宣布推出“美好生活发现计划”，作为“生活服务数字创新提升行动”的重要组成部分，计划在未来一年投入5亿元，帮助商家匹配到更合适的达人，提高经营效率，同时为达人提供更多的带货收入。

为商家增收729亿元 达人探店成为中小商家获得经济增量的重要途径

随着我国生活服务数字化进程的提速，线上生活服务持续丰富。中国国际电子商务中心副主任翟伟斌介绍说，2023年前三季度，我国网络零售拉动消费效应显著，在线服务高速增长。2023年1-9月，生活服务平台快速响应个性化、体验式消费需求，推出慢旅行、城市漫步等特色服务产品，带动在线旅游服务和在线文娱销售额分别增长241.1%和94.9%，在线餐饮服务增长27.4%。

“探店达人是生活服务行业重要的连接器，帮助消费者找到更具性价比的货品，同时通过优质内容精准引流到线下，为商家带来经济增量”，抖音生活服务产品运营副总裁李胜寒介绍。今年1-9月，抖音创作者发布了12.7亿条探店相关视频，这些内容被分享超过104亿次，获赞超过1194亿次。达人探店正成为中小微商家获得经济增量的重要途径。

抖音生活服务产品运营副总裁李胜寒

在商家运营平台抖音来客上，商家通过发布探店订单，匹配探店达人，这样的订单称为“商达订单”。2023年以来，餐馆等中小商户通过抖音平台发布的商达订单同比增长98%。探店达人的海量探店内容，为生活服务商家带来729亿元的经济收益，同比增长193%。

中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所服务业研究室主任洪群联认为，探店经济等新模式对提振服务消费、促进消费升级具有积极影响。平台利用大数据智能推荐实现供需精确匹配，满足消费者多元需求。短视频和直播形式能更生动展示服务消费内容，激发消费者购买欲望。同时，探店模式有效激活小店、老店等长尾市场，进一步促进了服务消费的提升和消费市场的繁荣。

探店达人数量增长近3倍 平台多措并举建设良好内容生态

2023年是抖音试水本地生活服务的第三年，达人探店从新生事物逐步成熟，目前已涌现出一批“职业探店达人”与“专业服务商”。《抖音生活服务2023探店报告》显示，2023年1-9月份，入驻抖音生活服务团购中心的达人数量同比增长289%；165万探店达人在抖音获得收入，同比增长131%；有58万生活服务达人靠探店获得稳定收入，同比增长79%。

国家职业分类大典修订专家委员会专家委员张元指出，探店达人能够刺激消费需求增长，也间接促使商家提升服务质量。未来，随着生活服务业的发展，探店达人将继续发挥重要作用。

探店经济的繁荣与成长，有赖于健康、有序、良好的内容生态和平台规则的构建。李胜寒介绍，抖音生活服务在今年2月发布了行业首个探店规范，明确了商家和网络达人在探店过程中的行为规范和权利责任。规范发布后，商家和达人互评满意度分别上升至98%和99.4%。此外，抖音生活服务还上线了创作者信用分体系和《内容营销说明书》，引导和激励达人持续成长。

商务部电子商务职业建设专家委员会专家华迎表示，需要进一步紧跟生活服务数字化转型等新业态发展，加快新职业标准开发，推进新职业培训，促进更多劳动者在新职业领域自主创业、灵活就业。

5亿元助力商家和达人共同成长

《抖音生活服务2023探店报告》显示，今年1-9月，万粉以下的探店达人收入占比超过了达人总收入的一半，达人收入增速最快的城市是张家界、拉萨、通辽等三线及以下城市。

在此次大会上，@特厨魏味 @农村小妹探店 和@科班吃货 作为探店达人代表，专程来到大会现场，分享了他们的美好生活发现故事。

为切实推动生活服务数字创新升级，抖音生活服务正式启动“美好生活发现计划”，计划在未来一年内投入5亿元，通过商单补贴、产品功能优化、升级运营服务等三大举措，帮助商家更精准地匹配到合适的达人，提高经营效率，同时让达人获得更高的带货收入。

“美好生活发现计划”启动仪式

一是更直接的助力。为提升优质商单的接单率，抖音生活服务将通过一口价现金补贴的形式，提升达人接单的积极性。商家和达人的撮合效率提升，不仅能增加达人收入，同时也提高了商家推广的确定性和经营效率，助力商家的长效经营。

二是更精准的链接。抖音生活服务推出全新探店撮合产品“探店宝”。通过平台建立的商家和达人的准入标准和撮合标准，商家和达人可以在下单前预先表达需求和偏好，由平台根据双方需求智能匹配。目前，“探店宝”已经在全国34个城市上线测试，商家在7天内成功匹配到达人的效率提升了11倍，后续将推广到更多城市。

三是更人性化的服务。针对不同成长阶段的达人可能面临的困难和痛点，抖音生活服务提供全方位的运营服务。对于新手达人，平台将提供直播课程培训和选品带货指导；对于腰部达人，平台侧重经营问题诊断并提供针对性建议；对于头部达人，平台提前沟通产能排期并提供爆款货盘等支持。同时，抖音生活服务还推出“热门带货案例”“数据参谋工具”“达人带货榜单”等实用工具，帮助达人提升内容和带货能力。

李胜寒表示，通过这一计划的实施，抖音生活服务希望进一步助力生活服务的数字创新升级，帮助商家和达人实现更高效的合作，同时为消费者提供更优质的服务体验。“我们希望，美好生活发现计划可以切实推动生活服务数字创新升级，也欢迎更多创作者加入抖音生活服务，和我们一起发现美好生活，共创美好生活。”

(责编：曹淼、李源)

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