原标题：科技助力煤炭行业高质量发展，易控智驾升级发布“著山”无人驾驶运输解决方案

10月25日，由中国煤炭工业协会主办，中国中煤能源集团公司协办的“第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会”在北京召开。本次采矿展以“智能引领未来、绿色共享发展”为主题，有来自全球18个国家和地区的1000多家企业报名参展，展会规模超过13万平方米，参展规模、展商数量、参展产品种类均创历届展会之最。

在本次大会上，作为矿山无人驾驶运输行业的佼佼者，易控智驾升级发布了全新的露天矿无人驾驶运输解决方案“著山”，并首次发布了行业内首个新能源无人驾驶线控平台“御石”，这也意味着矿山无人驾驶技术再次迎来重大突破。据了解，目前搭载了“御石”平台的新能源无人驾驶矿卡已经在特变电工新疆天池能源南露天煤矿中实际投入200余台，进行常态化7*24小时无人驾驶运营。同时，作为全球单矿最大规模无人驾驶车队也在不断刷新自身纪录，持续领跑行业。

中国煤炭城市发展联合促进会书记王端武、中国煤炭工业协会科技发展部副主任张建明、易控智驾战略副总裁林巧、易控智驾首席矿山解决方案专家孙庆山共同出席产品发布仪式。其中，王端武书记在发布现场表示：“技术装备进步是安全生产取得历史性成就的关键因素。矿山实现安全发展、管控安全风险、追求本质安全的目标，必须要依靠先进科技和装备，必须强化科技保安、强安、兴安的理念。易控智驾作为拥有全球最大无人驾驶车队的矿山无人驾驶公司，运力和效率上已成为矿山无人驾驶真实应用的标杆。”

行业首个无人驾驶新能源线控平台“御石”亮相

近年来，随着绿色矿山上升为国家战略，国家各部委陆续发布了《安全生产“十三五”规划》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》等多项政策，明确提出“机械化换人、自动化减人”、“到2025年露天煤矿实现智能连续作业和无人运输”等内容，加速了矿山智能化、数字化、信息化、无人化建设。各地积极响应国家政策，新疆、宁夏、山西、安徽、河南等地纷纷明确了煤矿智能化时间表。无人驾驶作为矿山智能化体系中重要组成部分，在政策助推下进入发展的“提速换挡期”，同时也为矿山无人驾驶技术的推广落地提供了丰厚的土壤。

此外，全国各大露天煤矿扎实推进高质量发展，在安全智能开采、清洁高效利用、生态环境治理、绿色低碳转型等方面取得了显著成效，以易控智驾为代表的创新科技型企业在煤炭行业智能安全运输和增产保供中发挥了不可或缺的作用。

“少人则安、无人则安”是矿山开采中的痛点，也是矿山无人驾驶行业的使命。基于矿山安全、智能、高效的发展需求，易控智驾全新推出的露天矿无人驾驶运输解决方案“著山”，主要包含了搭载无人驾驶新能源线控平台“御石”的线控矿卡、智能云控平台、无人驾驶系统及协同作业系统四大产品，具有规模化和可复制化的特点，能够支持车辆的高效运行和高安全冗余。

其中，“御石”是业内无人驾驶新能源线控平台，可以快速实现从有人到无人的新功能迭代升级。用模块化集成设计理念，降低故障率，提高可靠性。其核心系统采用正向开发设计，满足矿山运输场景需求，全域工况适应性提升。平台由智能硬件模块、新能源动力系统、线控系统、安全诊断系统和智能配电系统构成。配置可进化的智能线控底盘和匹配全域工况的混动技术，涵盖高节油、高安全、高可靠、高适应、可进化、集成化、通用化等7大优势，特别是平台化架构可适配多厂家、多车型。

“目前，该平台已经在4款车型、共计300余台线控矿卡中得到实际运用，累计无人驾驶里程已达354万公里，是业内真实矿山运营经验最丰富的平台。”易控智驾战略副总裁林巧博士表示，“作为首家提出'新能源线控平台'这一概念的无人驾驶公司，我们从智驾集成系统的角度，填补了行业的空白，其标准化和模块化的设计，可支持从有人到无人的快速升级，并与多厂家多车型通用适配，具有开创性意义。”

实现批量化应用，全球单矿最大规模无人驾驶车队落户新疆

通过不断打磨技术并加速商业化落地，易控智驾率先实现批量化应用，全方位领先行业平均处于从“1”到“10”的实验阶段，依托集群管理能力和快速部署能力实现从“10”到“100”的大规模批量化复制。目前，易控智驾已经与国家能源集团、特变电工集团、国家电力投资集团、紫金矿业集团等多家大型矿企建立合作，成功打造了全国首个全矿新能源无人驾驶的智慧矿山标杆项目，并实现了全球单矿最大无人驾驶车队常态化运行，已成为业内率先切入真实场景并形成规模化运营的矿山无人驾驶公司。截至9月底，易控智驾已经投放了近400台无人驾驶矿卡至矿区运营，无人驾驶累计运行里程354万公里，100%常态化无安全员运营。

从实际投放的运营成果来看，易控智驾与鸣阳矿业携手在特变电工新疆天池能源南露天矿携手打造的露天煤矿无人驾驶示范项目，已持续安全运行35个月。截至2023年10月，易控智驾在此组建了全球最大单矿无人驾驶车队，超200台新能源线控矿卡常态化无人驾驶运行，占全矿车辆比例近40%，超越FMG Chichester单矿108辆的纪录成为新的全球第一。在多个标段同时实现常态化7*24小时无人驾驶作业。在节能减排方面，采用增程式混动设计的新能源矿卡每年可减少近700吨碳排放。

此外，易控智驾也非常关注矿区智能运输的提质增效。为确保车辆在安全条件下实现效率及成本最优，可通过多种调度模式、全局均衡配车以及更精细化地处理设备之间的协同作业等方式来提升效率，从而实现路网运行效率的最大化。在单日工作时长上，易控智驾的无人驾驶运营已经可以达到21个小时以上，高于传统有人驾驶运营平均时长2个小时左右。这些数据在国家能源集团新疆准东露天煤矿都得到了一一验证。目前准东矿无人驾驶运输效率已经达到人工效率的100%，并在不断超越人工。

如今，矿区无人驾驶仍在飞速发展。易控智驾作为国家级专精特新“小巨人”企业，已与国内多家头部矿企达成合作，在全国十大露天煤矿中已入场五座，各项生产指标均位于行业首位。未来，易控智驾将持续为采矿业带来智能、高效的产品，为智慧矿山建设贡献力量。（丰岚）

(责编：曹淼、李源)

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