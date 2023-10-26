原标题：小鹏汽车科技日多项技术发布 X9首次实车亮相

10月24日，小鹏汽车科技日在广州举行。小鹏汽车董事长CEO何小鹏表示，汽车品类将从软件定义汽车逐步进化至AI定义汽车的时代。小鹏汽车已将大模型深度应用在多个业务板块与技术研发领域，并在智能驾驶、智能座舱、电驱系统、电子电气、智能制造、飞行汽车、机器人等领域取得了进展。

小鹏汽车的XNGP智能辅助驾驶系统迎来最新量产落地计划，无高精地图区域城市导航辅助驾驶功能将于第一阶段开放20城，年内增至50城，AI代驾功能将启动小范围测试，年内向部分用户开放，2024年完成全国绝大部分区域的城市高阶智驾覆盖。

小鹏汽车自动驾驶负责人李力耘表示，“全国都能开”的XNGP城区导航辅助驾驶将助力小鹏汽车“率先进入下半场”。采用轻地图方案的XNGP城市智驾，将不受限于高精地图的使用范围和更新时效。同时，“AI代驾”功能则是小鹏智驾的又一“利器”。该功能不受城市限制。开启AI代驾功能后，用户可在全国范围内设置起点和终点，手动驾驶一次后即可形成记忆地图，在之后选择该出行路线时就可以使用“AI代驾”功能，实现单独路线/特定场景的城市导航辅助驾驶。

发布会上，李力耘还分享了面向全场景智驾的终极架构XBrain。XBrain由深度视觉神经网络XNet 2.0和基于神经网络的规控XPlanner等模块构成。XNet 2.0融合高精度的纯视觉占据网络，实现动态BEV、静态BEV、占据网络三网合一，是行业应用大模型具备时空理解能力的感知架构。规划及控制层面，基于神经网络的XPlanner可结合分钟级以上的时序连续分析动机，并依据周边环境信息及时变通，生成最佳运动轨迹。

现场，全新操作系统XOS 天玑发布，其是小鹏深度结合智驾能力和下一代智能座舱应用场景而开发的服务于人机共驾时代的座舱系统，将在小鹏X9首发搭载。语音交互方面，小鹏汽车自研XGPT灵犀大模型并接入语音系统，引领语音交互进入大模型时代。发布会上，何小鹏还介绍了电子电气、电驱系统、整车制造方面的最新进展。其中，小鹏汽车发布驾舱融合车载计算中心，以XEEA 3.5电子电气架构为核心，集成智能驾驶、座舱、仪表、网关、IMU、功放等功能，面向未来自动驾驶和通用人工智能时代布局，比上一代中央计算架构性能提升50%的同时可节约40%成本。

智能制造方面，小鹏汽车投产前后一体压铸车身，拥有目前吨位高达12000吨的一体压铸机，并即将扩展一台16000吨的压铸机以支持投产更大型的压铸件，正在研究探索CIB+中地板一体压铸技术，将整车续航提升5%的同时降低10%-30%整车制造成本。

此外，“明日星舰”小鹏X9在本届科技日迎来首次实车外观亮相。小鹏X9是小鹏“扶摇”架构下的旗舰车型，是一款纯电智能大七座车型，将承接“扶摇”架构的的核心技术，搭载后轮转向、800V、一体式铝压铸、XNGP等核心利器，并搭载第5代小鹏智能座舱系统XOS 天玑。无论从技术能力、造型设计、还是智能座舱上，小鹏X9都将带来区隔于现有七座车型的体验，并将登陆今年11月举行的广州车展。

汽车之外，小鹏一直在探索未来出行方式的更多种可能。在今年的小鹏科技日上，小鹏汇天明确了飞行汽车的两条发展路径，即陆空一体式飞行汽车和分体式飞行汽车。据何小鹏介绍，其中，分体式飞行汽车拥有十分广泛的应用场景：不仅能纵向拓展个人用户的出行边界，也可服务于应急、救援等公共事业，让技术探索成果惠及更多公共领域。此外，全新自研双足机器人亮相现场。凭借自研的高性能关节，可在室内外大步行走、敏捷运动、抗扰越障。从四足到双足，新一代机器人进化出一双超轻量级类人手臂和仿人灵巧手，单臂最大负载3kg，最大末端线速度1m/s，可针对不同形状的物体提供个不同的抓取包覆姿态，并具备末端触觉感知能力。

从软件定义汽车到AI定义汽车，小鹏通过本次1024科技日展示了智能汽车的实力和广阔前景。在探索进化的路上，小鹏汽车也将不忘初心，通过研发和应用领先技术，持续推动中国智能汽车行业的发展，为用户带来更智能、更安全的出行体验，为全球智能汽车行业注入更多活力与灵感。

(责编：董童、李源)

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