原标题：“网上国网”注册用户数突破3亿

截至10月24日，国家电网线上供电服务主入口——“网上国网”APP注册用户达3.01亿，日活跃用户数、月活跃用户数分别突破1000万、7000万，成为国资央企最大的公共服务平台之一。

国家电网有限公司于2018年3月着手打造网上服务平台——“网上国网”，平台由国家电网公司客户服务中心负责运营。目前，“网上国网”已逐步实现国家电网营销全业务线上办理、全天候“一站式”服务，国家电网经营区内企业客户凭统一社会信用代码即可“一证办电”，居民客户“刷脸”即可办电，多个关联事项实现“一次办理”。“网上国网”APP上复杂业务平均办理时长不超过5分钟，营业厅全部业务都可在APP办理，累计实现24项高频用电业务“一次都不跑”。

“网上国网”APP结合市场反馈持续升级改版，与国家电网各省级电力公司联合推出满足各省客户特色需求的个性化产品，专为老年客户推出大字版“关怀模式”，上线微信小程序版本，充分满足客户多样化需求。“网上国网”APP以图表方式展示居民电量电费明细、企业能效账单，主要涵盖日、月、年电量电费数据，以及企业能效评价、电费执行情况和降本增效建议，已为425万户高压企业客户累计推送账单超1.36亿次，挖掘能效潜力客户56万户，成为引导全社会节能降碳的有效实践。

今年迎峰度夏期间，“网上国网”APP在国家电网经营区发起“e起节电”活动，引导用电客户错峰用电、节能提效，帮助客户分析数据并提供节能建议，累计节电量达20.2亿千瓦时，降低高峰负荷超200万千瓦。

此外，“网上国网”APP与各省级电力公司联动，常态开展“充电日”“新客有礼”等惠民让利活动，提升APP端服务投诉解决效率，深化报修业务可视化应用，提升客户获得感和满意度。今年以来，“网上国网”APP办电申请量达2313.34万件、同比增长19.9%，赢得了客户口碑和社会赞誉。

(责编：曹淼、李源)

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