原标题：验房师国家职业标准编制组走进贝壳团装 探索新房交付新模式

10月25日，验房师国家职业标准编制工作会于天津召开。编制组专家深入市场一线，对贝壳团装天津站复地林与里项目进行实地考察、调研，并对贝壳团装高质量发展的经验和成果对于标准编制的意义和作用、团装模式的行业标准进行了深入剖析、研究。

验房师职业化发展和团装模式标准的建立，将引领建筑、装修行业高质量发展，有助于保护消费者合法权益，满足消费者对高品质居住生活的需求。

据贝壳精工装总经理刘海建介绍，团装是介于楼盘精装房和毛坯房之间的第三种装修方式。作为贝壳旗下独立装修品牌，贝壳团装专注为新房团体用户提供集设计、施工、定制、软装、家电服务于一体的品质装修服务，具有高品质、高效率、高性价比三大特点，可满足用户一站式的新房品质装修需求。

复地林与里项目是贝壳团装打造的示范项目之一。该项目通过设立8大节点、55项标准工艺保障品质交付，同时引入数字化产品，提供智能家装解决方案。通过贝刻云视云监控服务，贝壳团装让客户可全程看见施工过程；通过打通设计方案与真实空间的融合，贝壳团装可为消费者呈现接近真实的虚拟家，利用3D与AR技术在毛坯房中1:1还原投放出的未来家，真正做到眼见为实、品质透明，为消费者提供安心放心省心的装修体验。

通过实地调研贝壳团装天津站复地林与里项目的实景样本间、工艺样板间，编制组进一步了解了装修行业供需矛盾的解决方案。编制组专家指出，科技化驱动降本增效，提升服务者、工艺的标准化才能保障品质和交付。贝壳团装在科技化、标准化、一站式等方面的实践经验，对进一步丰富验房师标准的内容，提高标准的可操作性和实用性，推动标准化建设、规范化管理和技术创新有着重要作用。

交流会上，住房和城乡建设部原总工程师、中国房地产业协会副会长兼秘书长陈宜明表示： “贝壳团装形式创新，管理规范，要求严格，施工到位。作为一种创新形式，贝壳团装迈出了从毛坯房到精装修的重要一步，应该提倡、鼓励和支持。希望未来团装能做到精准复尺，精准下料，精准定位，精准安装。”

验房师国家职业标准编制工作组组长、中国房地产业协会产学研用分会秘书长温兆晔表示：“装修工作与人高度相关，贝壳团装用品牌独有的方式和渠道去指导施工人员，确保施工人员的技能水平，从而提升装修品质。产业工人是贝壳团装与众不同的根本所在，是高质量的关键和支撑。”

对此，贝壳集团副总裁、贝壳首席合规官陈岩表示： “贝壳的理念是‘安居乐业’，‘安居’是满足消费者的居住需求；‘乐业’是让服务者有尊严地做自己的职业。” 贝壳整装西部新房精装业务中心负责人王家俊也表示：“不断提升产品力、服务力、交付力，为服务者与客户提升确定性，实现差异化供给，是贝壳团装的立身之本。”

此外，编制组专家还与贝壳团装共同探讨了团装模式的行业标准。编制组专家指出，团装是建筑交付和室内交付的衔接点，通过制定团装标准，实现建筑交付验收和家装交付标准的衔接，可弥补建筑交付缺陷或功能缺陷导致的装修阶段不必要的改造；同时，团装还可以借助智能化的施工管理手段和验房手段，实现验房的全流程留证，有效减少纠纷，提高装修效率、服务水平，满足消费者对高品质居住的需求等。

“贝壳团装是一种装修新范式，将过去的个性化家装和全装修的成品房做了加减法，把优势结合在一起，推动行业构建一种对开发商和客户互利的生态。针对这类新范式及早建立技术和服务标准，有利于业务的规范健康发展。”贝壳整装法务中心负责人张朝总结道。

下一步，编制组专家与贝壳团装将继续深入研究团装的标准制定现状和存在的问题。一方面，从供给两端出发，充分听取消费者反馈意见，并参考借鉴更多企业一线项目的成功经验，制定更符合行业实际的团装标准，进一步提高团装的交付品质和效率。另一方面，还将加强与相关组织和企业的合作，共同推动团装标准化、规范化与成熟。

(责编：曹淼、李源)

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