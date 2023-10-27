图为活动现场。主办方供图

人民网北京10月27日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）获悉，2023年“质量认证在身边”公益活动24日在广州举办，活动旨在向消费者普及认证知识，宣传认证的功能作用，搭建平台，促进政府部门、行业协会、认证机构与消费者之间的交流和互信。

活动上，国家市场监督管理总局认证监管司副司长姚雷表示，“质量认证在身边”公益活动旨在按照高质量发展的要求，着力提升质量认证工作价值和社会影响，推动各行业加强质量管理，全面提高产品和服务质量，更好满足人民群众对美好生活的需求，推动经济社会高质量发展。一是聚焦职责使命，贯彻落实新时代质量认证工作要求；二是紧贴发展需求，提升质量认证服务高质量发展的工作成效；三是坚持共建共享，共同推动质量强国建设。

中消会副理事长兼秘书长王昆表示，质量认证是保障和促进消费品质量安全的基础性技术手段，做好质量认证工作有利于提振人民群众对消费品质量安全的信心。

据中消会相关负责人介绍，为促进产业高质量发展，落实《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，经过前期筹备，中消会联合相关认证机构、检验检测及技术服务机构、制造业企业发起成立了“高品质认证创新联合体（联盟）”，围绕制约产业高品质属性和质量提升的共性技术问题，联合产业上下游，形成技术创新、质量标准、技术服务、人才培养、行业自律、采信推广、示范交流为一体的认证认可技术交流、合作、创新、共治平台。

上述负责人表示，建设质量强国，离不开检测认证行业的高质量发展。未来，质量认证将进一步服务百姓消费，整合行业资源，持续推动检测认证工作创新发展，助力中国经济高质量发展。

(责编：罗知之、高雷)

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