本报记者 汪文正

今年前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长4%，增速较上半年加快0.2个百分点；三季度，规模以上工业企业利润同比增长7.7%，在连续五个季度同比下降后首次由降转增……近来，工业和信息化部、国家统计局等部门相继发布前三季度工业经济数据。工信部有关负责人表示，今年以来，工业生产稳定增长，产业结构持续优化，制造业新动能发展态势向好，工业经济总体企稳回升。

三季度企业营收由降转增

国家统计局10月27日发布的数据显示，前三季度，全国规模以上工业企业利润同比下降9%，降幅较上半年、一季度分别收窄7.8和12.4个百分点。

国家统计局工业司统计师于卫宁介绍，前三季度工业企业利润逐季回升。分季度看，一、二季度，规上工业企业利润同比分别下降21.4%、12.7%，三季度利润增长7.7%，工业企业利润在连续五个季度同比下降后首次由降转增，呈加快回升态势。分月看，9月份规上工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月实现两位数增长。

“随着宏观政策‘组合拳’效果不断显现，市场需求持续改善，工业生产平稳增长，工业企业营收利润持续恢复向好。”于卫宁说。

具体来看，前三季度规上工业企业营业收入同比持平，增速较上半年、一季度分别回升0.4和0.5个百分点。其中，三季度规上工业企业营业收入在连续两个季度下降后同比增长0.3%，拉动当季利润由降转增。分月看，9月份规上工业企业营业收入同比增长1.2%，连续两个月增长，增速较8月份加快0.4个百分点。

成本方面，企业单位成本下降，营业收入利润率提高。于卫宁分析，三季度工业品出厂价格持续回升，带动企业营收改善，盈利空间扩大。三季度规上工业企业每百元营业收入中的成本为84.74元，同比减少0.71元；营业收入利润率为6.02%，同比提高0.41个百分点。

六成行业利润好转

从不同门类和行业看，工业经济恢复态势明显——

分三大门类看，三季度采矿业利润降幅较二季度收窄11.6个百分点，制造业利润由二季度同比下降转为增长11.8%，电力热力燃气及水生产和供应业利润增长44.5%，增速较二季度加快10.6个百分点。

分行业看，前三季度，在41个工业大类行业中，27个行业增加值同比保持增长；25个行业利润增速较上半年加快或降幅收窄、由降转增，占总数约六成。

随着下游需求逐步恢复，部分大宗商品价格回升，企业生产积极性提高，叠加同期基数较低等因素，共同推动原材料行业利润明显恢复。前三季度，原材料制造业利润降幅较上半年收窄18.8个百分点，拉动规上工业利润降幅较上半年收窄6个百分点，是贡献最大的行业板块。其中三季度原材料制造业利润由二季度同比下降转为增长60.8%。分行业看，前三季度钢铁、石油加工、有色冶炼行业利润降幅较上半年分别收窄95.8、51.9和28.9个百分点。

受益于经济持续恢复向好、扩内需政策效果不断显现等因素，消费需求持续回暖，消费品行业利润明显好转。前三季度，消费品制造业利润降幅较上半年收窄7.9个百分点，其中三季度消费品制造业利润由二季度同比下降转为增长11.8%。分行业看，前三季度酒饮料茶行业利润由上半年同比下降转为增长5.6%；化纤行业利润降幅较上半年收窄44.7个百分点；造纸、农副食品加工、纺织行业利润降幅分别收窄13.6—19.3个百分点。

推动工业经济高质量发展

多组数据显示，中国工业经济积极因素正不断累积。“前三季度，制造业投资持续增长，特别是高技术制造业投资同比增长11.3%，连续36个月保持两位数增长，工业出口降幅收窄。”工信部总工程师赵志国说。

基础行业平稳增长——前三季度，装备制造业增加值同比增长6%，增速高于整体工业2个百分点，拉动规上工业增长1.9个百分点。

新兴产业动能强劲——前三季度，高技术制造业投资同比增速高于制造业投资5.1个百分点；光伏产品、航空航天器及设备实现高速增长；造船业三大指标继续全球领跑；太阳能电池、充电桩产量分别增长63.2%、34.2%。

赵志国表示，工业经济长期向好的基本面依然稳固。工信部将抓住当前经济恢复关键期和产业转型窗口期，在“扩大需求、增强动能、守住底线”上下更大功夫，抓好工业稳增长工作。

“下阶段，要着力扩大有效需求，提振市场信心，助力企业纾困解难，稳定企业预期，扎实推进新型工业化，不断塑造发展新优势，巩固工业企业效益恢复向好基础，持续推动工业经济高质量发展。”于卫宁说。

(责编：卫嘉、白宇)

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