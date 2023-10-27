人民网北京10月27日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为激发便民生活圈新动能，进一步便利社区居民生活，商务部将组织开展“2023全国一刻钟便民生活节”活动。

据悉，“2023全国一刻钟便民生活节”将从11月1日持续至12月31日，按照“政府搭台、企业唱戏、多方联动、居民受益”方式，动员便民生活圈试点地区积极行动起来，充分利用现有便民服务政策，广泛调动各类主体参与，结合老字号、汽车、家电、家居、餐饮、再生资源回收等重点工作部署，自主确定活动内容和举办时间，因地制宜开展社区邻里节、购物节、美食节、团购节等形式多样的便民服务主题活动。

具体包括：推动品质商品进社区。鼓励聚焦老字号、国潮商品、进口商品、文创产品等，在社区开展巡回展、嘉年华、文化周等形式多样的展示展销活动。鼓励按照节气时令、文化传统、时尚潮流等推出贴近居民生活需要的新产品新服务。支持相关经营主体在社区超市、本地生活平台、便民生活圈智慧服务平台等设立特色商品专柜、专区。

推动绿色智能家电进社区。鼓励在社区举办家电促销活动，通过政府支持、企业促销等方式，推进绿色智能家电以旧换新。鼓励家电生产、流通企业和电商平台，下沉社区搭建体验场景，设立绿色智能家电展示区、家电生活馆、实景体验区等。积极培育家电售后服务领跑企业，引导家电生产、销售、售后服务企业在社区设立便民服务点，推动售后服务进社区。开展公益宣传，鼓励相关协会和企业通过发放资料、播放视频、组织宣讲等方式，传播绿色、智能、安全消费理念。

推动家居焕新进社区。结合“全国家居焕新消费季”活动，鼓励家居卖场、家居产品和家装企业、电商平台，在社区组织开展优惠促销活动，进行家居产品和旧房装修、局部改造和适老化改造样板间展示，推出多样化产品和服务套餐，拓展家居产品清洁、维修、保养等配套服务。鼓励有条件的街道和社区为企业开展家居产品和服务推广活动，以及居民装修提供便利。

推动餐饮服务进社区。鼓励结合“2023中华美食荟”活动，发放社区餐饮消费券、优惠券，开展美食节、美食汇、美食大赛等各具特色的体验活动和老年助餐服务，展示特色餐饮品牌，弘扬中华餐饮文化。

推动汽车展销进社区。鼓励在有条件的社区开展汽车展示展销、体验试驾等活动，宣传购车优惠政策，加强活动经费、场地等保障，让居民放心购买、安心使用、出行便利。

推动再生资源回收进社区。健全废旧家电家具等再生资源回收体系，鼓励在社区设置废旧家电家具等临时存放点，方便居民装修、搬家。鼓励专业回收服务进社区，上门回收废旧家电家具。鼓励通过交易、寄卖等方式为居民处置闲置物品提供场所等便利条件。鼓励社区开展绿色回收与节能减排知识宣传活动，倡导居民规范投放废旧家电家具。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经