首都机场将执行冬航季航班计划 日均计划执行航班1245架次
2023年10月27日13:56 | 来源：人民网
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人民网北京10月27日电（记者乔雪峰）记者从首都机场获悉，2023年10月29日零时起，首都机场正式执行冬航季航班计划，新航季将持续至2024年3月30日结束，共计154天。
据了解，新航季首都机场日均计划执行航班1245架次，较2023年夏航季增加108架次。其中，首都机场国际客运航班预计达到日均166班，较2023年夏航季日均增加30余班。
“整体来看，客运航班量增幅明显，货运航班量小幅下降。”首都机场相关负责人表示，首都机场计划通航航点共计206个，其中客运航点201个。客运航点中，国内航点（含港澳台地区）预计达到128个，相比2023年夏航季计划新开丹东、连云港、庆阳等7个航点，首都机场至香港、澳门、台北的每日往返航班将分别达到24班、8班、7班；国际航点预计将在新航季恢复至73个，计划新增旧金山、巴库2个航点，加频法兰克福、伦敦、巴黎、慕尼黑、马德里、迪拜、悉尼、奥克兰等多个国际航点。
据介绍，新航季，国航部分国内航班所在航站楼将进行调整，其中，长治、延安、乌兰浩特、哈密等12个航点将从2号航站楼转到3号航站楼运营；鄂尔多斯、衢州、上饶、威海、义乌5个航点将从3号航站楼转至2号航站楼运营。
该负责人表示，依据民航局2023年冬航季航空运输市场工作安排，新航季国际航空运输市场计划有序恢复，后续依据市场需求和保障能力，首都机场航班增势将持续。同时，结合新航季航班运行特点以及大风、低能见度、冰雪、霜等复杂天气增多的情况，首都机场制定了完备的换季保障方案，尤其是做好进、出港高峰时段服务人员和保障资源的动态调配，为旅客提供便捷、高效、优质的乘机服务体验。此外，首都机场将联合空管、航司、地服等单位，全力做好航班运行与旅客服务保障工作协同，确保旅客出行顺畅。
(责编：杨曦、高雷)
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