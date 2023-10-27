人民网北京10月27日电 （黄盛）10月26日，在2023年沪市公司高质量发展集体路演的“央企ESG”主题中，中国石油、中国移动、中国石化、中国海油、中国神华、中国电信、中国中车、中国联通、长江电力、中信证券、中国中免、国电南瑞、保利发展、中远海控、华能国际、华润微16家央企控股上市公司高管，结合公司自身经营状况、行业发展趋势、绿色发展理念和央企ESG实践，就经营动态、发展规划、股份回购、履行社会责任等进行详细解说，并回答投资者提问。

据介绍，按照中国证监会的统一部署，上交所近期组织了50余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，多维度展示沪市公司贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展良好风貌。在路演活动中，50余家沪市代表性公司的高管将领衔登场，围绕“行业领军”“数字经济”“民生服务”“央企ESG”等四大主题，进行展示和解说。

经营亮点多 股息分红比例高

在2023年沪市公司高质量发展集体路演的“央企ESG”主题现场，多位央企控股上市公司高管就企业前三季度的业绩、业务亮点和接下来的发展规划进行了说明。

中国中车董秘王健在回复投研机构提问时表示，今年以来国内客流量恢复迅速，公司一直在高度关注，客流量的快速恢复，对公司主要产品的需求形成了良好支撑。

中国海油董事会秘书徐玉高表示，中国海油一直注重增储上产并追求有效益的产量增长。前三季度，累计实现净产量499.7百万桶油当量，完成情况良好。其中，中国净产量为345.5百万桶油当量，同比增长6.7%（21.8百万桶油当量），主要来自渤海地区的产量贡献；海外净产量为154.1百万桶油当量，同比增长11.8%（16.4百万桶油当量），主要由于南美地区产量增长。

中国联通董事会办公室副主任张海涛在回答投资者提问时表示，2023年，中国联通致力打造算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力精品网。公司未来规划主要有三个方面，一是丰富多级算力供给；二是提升算力输送网能力，筑牢超强运力、智能开放的全光传送底座，实现国家枢纽间超高速传输通道互联；三是优化算网调度体系，对云、网、边等算网资源具备按需分配和智能调度的能力，满足不同计算场景对带宽、时延、算力的需求。

中国中免投资者关系部总经理何怡恒表示，前三季度，公司采取了四方面举措：一是持续深耕离岛免税市场，二是调整优化品类结构，三是强化采购和库存管理，四是精细化会员运营。公司前三季度毛利水平持续修复，从一季度的28.75%到二季度的32.47%，再到三季度的34.27%，呈现较好发展态势。

国电南瑞总会计师、董事会秘书方飞龙在回答投资者提问时表示，公司在“源网荷储”一体化协调控制方面推出了电力系统多源互补协调控制系统等产品，已在甘肃、青海、黑龙江、新疆等省级调度控制中心应用。

中远海控董事会秘书、总法律顾问肖俊光表示，2024年全球商品贸易增速有望显著提升，虽然集装箱航运大概率仍将呈现供大于求的局面，但拆船和降速均有利于缓解市场供需压力。

华润微执行董事、财务总监兼董秘吴国屹在回答投资者提问时表示，公司在上下游投资力度时表示，公司在投资方面，主要围绕自身核心优势，在功率半导体、传感器、智能控制三大领域加强投资并购，提升核心技术不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型。

回报股东是上市企业的宗旨，回馈社会是上市企业的责任。在发力创新推动经营业绩相好的同时，央企控股上市公司也在加大股息分红力度、回馈股东。中国电信投资者关系部总经理欧岩表示，过去三年，公司持续加大派息力度，派息率逐年提升至65%，并将向股东大会建议2023年度以现金方式分配的利润提升至本年度公司股东应占利润的70%以上，持续为股东创造良好回报，积极兑现A股发行承诺。

中国移动信息披露部副总经理胡宇波表示，公司成立以来，一直高度重视股东回报，从2002年开始分红派息，派息率总体来看稳中有升，累计分红超1.2万亿港元。公司2021年现金分红比例为60%，2022年为67%。据介绍，为更好地回馈股东、共享发展成果，公司充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要，2023年全年以现金方式分配的利润将提升至当年公司股东应占利润的70%以上。

积极践行ESG 实现绿色转型发展

路演期间，央企控股上市公司高管从产品研发、组织架构建设、信息披露等多个方面的阐述了企业在ESG实践方面的成果以及未来规划。

作为碳排放大户，能源行业企业践行ESG的措施与成果备受关注。中国石化副总裁、董事会秘书黄文生表示，该公司积极应对气候变化，提升绿色低碳竞争力，建立了我国首个百万吨级CCUS项目。目前，公司聚焦氢能交通和绿氢炼化两大领域，锚定打造“中国第一氢能公司”目标，积极推进氢能“产运储销”全产业链布局。未来，中国石化将坚持“一基两翼三新”的发展战略，在基础能源方面进行硬保障，强化洁净油品和现代化工程产业发展，在新能源、新材料以及新经济方面发力，践行高质量发展，为股东和社会创造更大价值。

中国石油董事会办公室副主任裴颖表示，近年来，中国石油按照清洁替代、战略接替、绿色转型三步走的战略部署，充分利用区域优势、技术优势，统筹推进风电、光伏、地热、氢能、CCUS业务，力争2025年实现新能源产能比重达到公司一次能源生产的7%，2035年实现新能源、油、气三分天下的格局，2050年左右实现近零排放，到2050年基本上新能源占到50%。

长江电力的ESG发展也受到投资者关注。长江电力董事会办公室主任聂武钢表示，该公司以建设世界一流清洁能源上市公司为目标，围绕绿色发展、奉献社会和高效治理积极推进ESG工作实践，连续13年实现安全生产“双零”目标，目前已累计提供超过3.3万亿千瓦时清洁电能，相当于节约标准煤约9.9亿吨，减排二氧化碳约27亿吨。另外，公司在奉献社会、提升公司形象、关注员工健康以及完善公司治理结构等方面也积极践行ESG工作理念，推动公司高质量、可持续发展。

华能国际副总经理、董事会秘书黄朝全表示，公司全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，按照构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系要求，坚持以质量效益为中心，统筹能源安全和绿色发展，全面推进高质量发展，把公司建设成为管理规范、技术领先、节能环保、结构合理、运营卓越、公司治理和市场价值优秀的国际一流上市发电公司。

中国神华聚焦能源央企ESG治理路径探索与模式创新，探索建立了战略引领、制度保障、架构清晰、指标完善、数字赋能的ESG治理模式。其总会计师、董事会秘书宋静刚表示，公司ESG重要议题包括勇当能源基石，彰显“压舱石”“稳定器”作用；严守安全底线，确保安全生产形势总体平稳；关注利益相关方诉求，高水平可持续回报股东；积极应对气候变化，确定“碳达峰”目标实施路径；健全污染防控机制，助力美丽中国目标实现；严格执行生态环保红线，推进绿色矿山建设；强化科技创新，致力于生产清洁低碳的产品；聚焦社会关注，践行央企社会责任与担当；坚持以人为本，实现员工和企业价值的共同提升。

在“双碳”战略背景下，作为连接实体经济和资本市场的桥梁，金融机构也在积极推行ESG发展战略。据中信证券董事会秘书王俊峰介绍，2016年以来，该公司累计承销境内绿色债券414只，累计融资规模达9277亿元。同时，该公司积极参与碳市场建设和行业合作、标准制定工作，首创碳质押贷款信用风险缓释工具、借碳增值交易、碳减排量投资及交易等产品服务。

(责编：罗知之、高雷)

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