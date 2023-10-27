中关村智慧城市信息化产业联盟执行理事长辛继巍发表主旨演讲。

人民网北京10月27日电 （记者杨曦）今日，由人民网主办的“2023 数字经济峰会·工业数字化主题论坛”在武汉举行。中关村智慧城市信息化产业联盟执行理事长辛继巍在主旨演讲中表示，数字化转型是当前区域发展的重要趋势，新型工业化将助力区域创新与发展。

辛继巍表示，新型工业化是将数字化技术和5G技术等信息通信技术与各行业相结合的新型工业化，最终目标是推动实体经济高质量发展，带动全面建设现代化经济强国。然而，各区域的工业发展长期存在着同质化、不均衡的特点，导致整个工业化发展存在布局不合理的现象。

如何突破这种布局，怎样变革？辛继巍认为，要通过数字化赋能新型工业化，在区域化发展上技术、人才、生态三驾马车应并驾齐驱。当前，产业数字化转型已经成为经济社会高质量发展的一个必然趋势，要加快数字化基础设施建设，促进数字经济发展，让数字化成为区域发展的新动能。

“数字化转型是当前区域发展的重要趋势，也是推动经济转型升级的关键环节。” 辛继巍指出，在数字经济与新型工业化融合进程中，从产业竞争来看，已经由过去“技术、人才和资金”的竞争演变为现在“技术、生态和数据”之间的竞争；从技术层面上来看，数字科技服务于区域创新已经渗透到智慧交通、智慧现代产业园区、新型能源及医学智慧管理系统等多个方面。

在人才方面，产教融合是服务于地方区域的重点。辛继巍表示，2023年6月印发的《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025年）》提出，中央预算内投资将支持一批产教融合实训基地建设，建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地的重大任务，相信未来一批智能人才将从这里产生。

“在数字化的时代，我们应当积极拥抱变革，以数字化技术为引领，推动区域数字经济向智能化、智慧化方向发展。” 辛继巍说。

(责编：杨曦、吕骞)

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