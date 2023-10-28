人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国农业银行发布2023年三季度业绩

2023年10月28日07:53 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：中国农业银行发布2023年三季度业绩

　　10月27日，中国农业银行股份有限公司发布2023年三季度业绩。农业银行认真贯彻党中央、国务院决策部署，牢牢把握高质量发展这一首要任务，始终把服务实体经济作为出发点和落脚点，深入推进改革转型，统筹发展与安全，业务经营取得积极成效。

　　主体经营指标保持稳健

　　财务基本面保持稳健。在服务实体经济的同时，强化内部管理，挖潜增收。实现净利润2,078亿元，增速5.22%，增速逐季上升。营业收入5,334亿元，其中利息净收入4,336亿元，手续费及佣金净收入668亿元，收入指标保持平稳。平均总资产回报率(ROAA)为0.76%；加权平均净资产收益率(ROAE)为11.39%。

　　资产规模稳定增长。总资产38.7万亿元，新增4.8万亿元，增速14.1%。贷款总额22.3万亿元，新增2.57万亿元，增速13.0%。金融投资10.5万亿元，新增9,366亿元，增速9.8%。

　　存款基础持续夯实。人民币存款余额32.1万亿元，新增4.2万亿元，增速15%，增量、增速可比同业第一。个人存款余额16.9万亿元，新增1.9万亿元，余额、增量保持同业首位。对公客户存款达10.8万亿元，新增1.6万亿元，增速17.6%；其中公司存款达6.24万亿元，新增1.1万亿元，增速21.4%，增量、增速均居可比同业第一。县域存款余额突破12万亿元，达12.2万亿元；县域个人存款增量超万亿，达8.8万亿元。

　　监管指标持续优化。发行400亿元永续债和1,300亿元二级资本债，资本充足率达16.62%。2022年度消费者权益保护监管评价中，实现等级提升，排位进步。人民银行MPA评估连续6个季度获得A档评级。

　　乡村振兴金融服务全面深化

　　县域贷款增长高位有进。县域贷款余额8.65万亿元，占全行贷款的比重达39.5%，较年初提升1.57个百分点；贷款新增1.3万亿元，增速18.1%，高于全行平均贷款增速5.1个百分点。涉农贷款余额6.59万亿元，新增1.05万亿元，增速19.1%。

　　信贷投放重点突出。粮食重点领域、种业领域贷款增速均达60%以上，贷款余额分别为2,957亿元、465亿元。乡村产业贷款余额1.88万亿元，乡村建设贷款余额1.92万亿元，增速分别为34.9%、24.1%，均显著高于县域贷款增速。160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额3,780亿元，新增631亿元，增速20.0%。农户贷款余额达1.11万亿元，新增3,273亿元，增速41.9%，余额、增量再创新高。

　　新产品、新模式创新推广加快。开展高标准农田建设融资试点，支持建设高标准农田近1,000万亩。创新推出“粮农e贷”等“三农”专属产品，累计产品数达278个。发布“农银惠农云”数字乡村平台，入驻机构11.3万家，服务客户93.7万个。“三资”管理场景在1,581个县(区)上线，覆盖行政村16.9万个。

　　服务实体经济精准高效

　　加强重点领域信贷支持。制造业、制造业中长期贷款增速保持同业“双第一”，制造业贷款余额3.0万亿元，新增6,951亿元，增速30.2%；制造业中长期贷款余额1.18万亿元，新增4,098亿元，增速53.4%。战略性新兴产业贷款余额超1.9万亿元，新增6,821亿元，增速超54%。绿色信贷业务余额3.8万亿元，新增1.1万亿元，增速42%，余额、增量、增速均创历史新高。民营企业贷款新增6,266亿元，增速20.6%。普惠金融领域贷款(人行口径)3.55万亿元，新增9,838亿元，增速38.3%，余额、增量、增速均居同业首位。

　　助力高质量共建“一带一路”。与农业农村部、新华社中国经济信息社联合举办首届“一带一路”农业合作发展论坛。发布跨境撮合服务平台“农银跨境撮合通”，为境内外企业提供项目、商品、展会信息发布和商机撮合等服务。办理涉及“一带一路”共建国家的国际业务2,047亿美元，覆盖147个“一带一路”共建国家。

　　个人贷款余额突破8万亿。个人贷款余额达8.08万亿元，新增5,387亿元，增速7.14%，连续15个季度保持增量、增速可比同业“双第一”。其中，个人消费、经营类贷款增量均居可比同业首位。包含信用卡在内的个人消费贷款余额9,932亿元，新增1,521亿元，增速18.1%。个人经营贷款余额7,502亿元，新增1,735亿元，增速30.1%。

　　客户服务和转型发展成效明显

　　客户总量增、结构优。个人客户达8.66亿户，保持同业首位。个人客户AUM近20万亿元，新增1.6万亿元。信用卡有效客户新增512万户，居可比同业第一。对公客户达1,052万户，新增超百万户。机构对公“两户”(客户和账户)总量、增量可比同业“双第一”。

　　线上金融服务增效上量。手机银行月活客户突破2亿，达2.10亿，连续31个月同业第一，实现三年“翻一番”的高速高质量发展。“农银e贷”产品规模达4.09万亿元,新增1.05万亿元，增速34%。互联网高频场景数达3.98万，新增27.0%。

　　财富管理服务扩容提质。私人银行AUM超2.5万亿元，私行客户22.8万户，新增2.8万户。理财产品时点规模1.58万亿元，较二季度末环比回升206亿元，为客户创造收益345亿元。根据人社部最新披露数据，企业年金受托客户数增量、企业年金账户管理企业账户数增量均居全市场第一。

　　转型创新推进稳、成效实。运营流程优化取得新成效，对公开户新流程下客户到网点办理时间大幅压缩，客户体验明显改善。量价协同经营持续深化，风险定价能力持续提升。信贷审批机制改革加快落地，智能化调查审查模板功能完成首批试点上线。

　　全面风险管理体系优化完善

　　资产质量持续改善。各类风险整体可控，资产质量保持稳定。不良贷款率1.35%，较上年末下降0.02个百分点。不良发生率0.86%，同比下降0.03个百分点。风险前瞻性指标持续改善，逾期贷款率0.97%，较年初下降11BP，关注类贷款率1.44%，较年初下降2BP。拨备覆盖率保持可比同业领先，达304.12%，较上年末提高1.52个百分点。拨贷比(贷款拨备余额/贷款余额)4.09%。

　　市场风险管控水平不断提升。前瞻性强化资产负债期限结构摆布和久期管理，定期开展外汇风险敞口监测、汇率敏感性分析和压力测试，利率风险、汇率风险敞口均控制在合理范围之内。对市场类业务资产全覆盖监控，市场风险管控平台建设不断推进，关键风险指标值实现自主化计量。

　　业务连续性保障能力进一步增强。核心系统日交易量峰值19.84亿笔，同比增长30%。重要系统服务可用率为99.99%，在可比同业中处于领先水平。圆满完成人行信息系统业务连续性压力测试，开展覆盖多个业务领域的同城/异地灾备演练，有效保障业务安全平稳运行。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
辛继巍：新型工业化助力区域创新与发展
　　中关村智慧城市信息化产业联盟执行理事长辛继巍发表主旨演讲。 人民网北京10月27日电 （记者杨曦）今日，由人民网主办的“2023 数字经济峰会·工业数字化主题论坛”在武汉举行。…
“2023全国一刻钟便民生活节”将于11月1日启动
　　人民网北京10月27日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，为激发便民生活圈新动能，进一步便利社区居民生活，商务部将组织开展“2023全国一刻钟便民生活节”活动。 据悉，“2023全国一刻钟便民生活节”将从11月1日持续至12月31日，按照“政府搭台、企业唱戏、多方联动、居民受益”方式，动员便民生活圈试点地区积极行动起来，充分利用现有便民服务政策，广泛调动各类主体参与，结合老字号、汽车、家电、家居、餐饮、再生资源回收等重点工作部署，自主确定活动内容和举办时间，因地制宜开展社区邻里节、购物节、美食节、团购节等形式多样的便民服务主题活动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部