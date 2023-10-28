原标题：中国农业银行发布2023年三季度业绩

10月27日，中国农业银行股份有限公司发布2023年三季度业绩。农业银行认真贯彻党中央、国务院决策部署，牢牢把握高质量发展这一首要任务，始终把服务实体经济作为出发点和落脚点，深入推进改革转型，统筹发展与安全，业务经营取得积极成效。

主体经营指标保持稳健

财务基本面保持稳健。在服务实体经济的同时，强化内部管理，挖潜增收。实现净利润2,078亿元，增速5.22%，增速逐季上升。营业收入5,334亿元，其中利息净收入4,336亿元，手续费及佣金净收入668亿元，收入指标保持平稳。平均总资产回报率(ROAA)为0.76%；加权平均净资产收益率(ROAE)为11.39%。

资产规模稳定增长。总资产38.7万亿元，新增4.8万亿元，增速14.1%。贷款总额22.3万亿元，新增2.57万亿元，增速13.0%。金融投资10.5万亿元，新增9,366亿元，增速9.8%。

存款基础持续夯实。人民币存款余额32.1万亿元，新增4.2万亿元，增速15%，增量、增速可比同业第一。个人存款余额16.9万亿元，新增1.9万亿元，余额、增量保持同业首位。对公客户存款达10.8万亿元，新增1.6万亿元，增速17.6%；其中公司存款达6.24万亿元，新增1.1万亿元，增速21.4%，增量、增速均居可比同业第一。县域存款余额突破12万亿元，达12.2万亿元；县域个人存款增量超万亿，达8.8万亿元。

监管指标持续优化。发行400亿元永续债和1,300亿元二级资本债，资本充足率达16.62%。2022年度消费者权益保护监管评价中，实现等级提升，排位进步。人民银行MPA评估连续6个季度获得A档评级。

乡村振兴金融服务全面深化

县域贷款增长高位有进。县域贷款余额8.65万亿元，占全行贷款的比重达39.5%，较年初提升1.57个百分点；贷款新增1.3万亿元，增速18.1%，高于全行平均贷款增速5.1个百分点。涉农贷款余额6.59万亿元，新增1.05万亿元，增速19.1%。

信贷投放重点突出。粮食重点领域、种业领域贷款增速均达60%以上，贷款余额分别为2,957亿元、465亿元。乡村产业贷款余额1.88万亿元，乡村建设贷款余额1.92万亿元，增速分别为34.9%、24.1%，均显著高于县域贷款增速。160个国家乡村振兴重点帮扶县贷款余额3,780亿元，新增631亿元，增速20.0%。农户贷款余额达1.11万亿元，新增3,273亿元，增速41.9%，余额、增量再创新高。

新产品、新模式创新推广加快。开展高标准农田建设融资试点，支持建设高标准农田近1,000万亩。创新推出“粮农e贷”等“三农”专属产品，累计产品数达278个。发布“农银惠农云”数字乡村平台，入驻机构11.3万家，服务客户93.7万个。“三资”管理场景在1,581个县(区)上线，覆盖行政村16.9万个。

服务实体经济精准高效

加强重点领域信贷支持。制造业、制造业中长期贷款增速保持同业“双第一”，制造业贷款余额3.0万亿元，新增6,951亿元，增速30.2%；制造业中长期贷款余额1.18万亿元，新增4,098亿元，增速53.4%。战略性新兴产业贷款余额超1.9万亿元，新增6,821亿元，增速超54%。绿色信贷业务余额3.8万亿元，新增1.1万亿元，增速42%，余额、增量、增速均创历史新高。民营企业贷款新增6,266亿元，增速20.6%。普惠金融领域贷款(人行口径)3.55万亿元，新增9,838亿元，增速38.3%，余额、增量、增速均居同业首位。

助力高质量共建“一带一路”。与农业农村部、新华社中国经济信息社联合举办首届“一带一路”农业合作发展论坛。发布跨境撮合服务平台“农银跨境撮合通”，为境内外企业提供项目、商品、展会信息发布和商机撮合等服务。办理涉及“一带一路”共建国家的国际业务2,047亿美元，覆盖147个“一带一路”共建国家。

个人贷款余额突破8万亿。个人贷款余额达8.08万亿元，新增5,387亿元，增速7.14%，连续15个季度保持增量、增速可比同业“双第一”。其中，个人消费、经营类贷款增量均居可比同业首位。包含信用卡在内的个人消费贷款余额9,932亿元，新增1,521亿元，增速18.1%。个人经营贷款余额7,502亿元，新增1,735亿元，增速30.1%。

客户服务和转型发展成效明显

客户总量增、结构优。个人客户达8.66亿户，保持同业首位。个人客户AUM近20万亿元，新增1.6万亿元。信用卡有效客户新增512万户，居可比同业第一。对公客户达1,052万户，新增超百万户。机构对公“两户”(客户和账户)总量、增量可比同业“双第一”。

线上金融服务增效上量。手机银行月活客户突破2亿，达2.10亿，连续31个月同业第一，实现三年“翻一番”的高速高质量发展。“农银e贷”产品规模达4.09万亿元,新增1.05万亿元，增速34%。互联网高频场景数达3.98万，新增27.0%。

财富管理服务扩容提质。私人银行AUM超2.5万亿元，私行客户22.8万户，新增2.8万户。理财产品时点规模1.58万亿元，较二季度末环比回升206亿元，为客户创造收益345亿元。根据人社部最新披露数据，企业年金受托客户数增量、企业年金账户管理企业账户数增量均居全市场第一。

转型创新推进稳、成效实。运营流程优化取得新成效，对公开户新流程下客户到网点办理时间大幅压缩，客户体验明显改善。量价协同经营持续深化，风险定价能力持续提升。信贷审批机制改革加快落地，智能化调查审查模板功能完成首批试点上线。

全面风险管理体系优化完善

资产质量持续改善。各类风险整体可控，资产质量保持稳定。不良贷款率1.35%，较上年末下降0.02个百分点。不良发生率0.86%，同比下降0.03个百分点。风险前瞻性指标持续改善，逾期贷款率0.97%，较年初下降11BP，关注类贷款率1.44%，较年初下降2BP。拨备覆盖率保持可比同业领先，达304.12%，较上年末提高1.52个百分点。拨贷比(贷款拨备余额/贷款余额)4.09%。

市场风险管控水平不断提升。前瞻性强化资产负债期限结构摆布和久期管理，定期开展外汇风险敞口监测、汇率敏感性分析和压力测试，利率风险、汇率风险敞口均控制在合理范围之内。对市场类业务资产全覆盖监控，市场风险管控平台建设不断推进，关键风险指标值实现自主化计量。

业务连续性保障能力进一步增强。核心系统日交易量峰值19.84亿笔，同比增长30%。重要系统服务可用率为99.99%，在可比同业中处于领先水平。圆满完成人行信息系统业务连续性压力测试，开展覆盖多个业务领域的同城/异地灾备演练，有效保障业务安全平稳运行。

(责编：曹淼、李源)

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