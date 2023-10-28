记者姚均芳、卫韦华

原标题：首批四单消费基础设施REITs项目开启受理

在基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点范围拓展至消费基础设施领域之后，10月26日，首批四单消费基础设施REITs项目开启受理。

当日，证监会、上交所同步受理“华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金”和“嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金”两单消费基础设施公募REITs项目；证监会、深交所同步受理“华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金”和“中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金”两单项目。

此前，政策层面已将基础设施REITs试点范围拓展至消费基础设施领域。今年3月，证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》，通知提出，研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。10月20日，证监会发布《关于修改〈公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）〉第五十条的决定》，将公募REITs试点资产类型拓展至消费基础设施。

信息显示，首批四单项目底层资产为购物中心、品牌超市、便民商业等。沪深交易所表示，首批消费基础设施REITs项目推出，可以有效盘活消费基础设施存量资产，助力扩消费、稳增长，进一步丰富REITs资产类型和投资人投资标的，为基础设施REITs市场长期健康发展带来成长性和活跃度。

对于消费基础设施REITs后续工作，上交所相关负责人表示，将积极支持消费基础设施公募REITs项目的审核发行，持续推进公募REITs审核流程及市场生态体系建设日渐完善。深交所相关负责人表示，接下来将持续推进REITs常态化发行与多层次REITs市场建设，更好发挥REITs盘活存量、扩大有效投资的积极作用，不断提升资本市场服务实体经济能力。

(责编：申佳平、李楠桦)

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