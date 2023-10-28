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贵州：争做大数据产业高地

何星辉 张 强
2023年10月28日09:27 | 来源：科技日报
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原标题：贵州：争做大数据产业高地

机房内线缆交错，屏幕上数据闪动；一个个数据穿越千里山河险阻输送至此，一座座服务器昼夜工作服务各方用户……

近日，科技日报记者随“高质量发展调研行”主题采访活动来到贵州省，在位于贵阳市的贵阳大数据科创城（以下简称“科创城”）等地，见证了该省奋勇前进在建设大数据产业高地之路上的矫健身姿。

贵州省在大数据产业上起步较早，自然条件和政策环境优越，具有良好的发展潜力。贵州省大数据发展管理局党组成员、副局长娄松介绍，近年来，贵州省奋力在实施数字经济战略上抢新机，加快推进国家大数据（贵州）综合试验区和数字经济发展创新区建设，大力推动数字经济与实体经济融合发展，加快构建以数字经济为引领的现代化产业体系。“这为贵州省的经济社会发展和产业转型升级提供了新动能。”娄松说。

产业建设结硕果

宽阔整洁的白马大道两旁绿树成荫，鸟语花香的星月湖公园内波光潋滟，科创城就坐落于旁。

科创城党工委副书记、管委会主任张宇介绍，科创城于2021年12月成立，位于第8个国家级新区——贵安新区的核心区域，规划总面积54.8平方公里，是贵阳贵安融合发展、“强省会”的核心地带，也是推进贵安新区高质量发展的“排头兵”。

自成立以来，科创城全力打造数字产业和人才集聚区、数字场景应用示范区、生态文明展示区，构建“一心两园三谷多集群”产业布局。其中，“一心”即创新中心；“两园”即苏贵产业园和张江（贵安）高科技产业园；“三谷”即网谷、光谷、航谷。“科创城通过‘一心两园三谷多集群’的产业布局，与世界及中国500强企业、各类科技创新平台、其他工业园区或产业园等合作共建，取得了较好的产业吸纳成果。”张宇说。

张宇表示，贵州省委、省政府出台“新贵安八条”政策和《关于支持实施“强省会”五年行动若干政策措施的意见》，为科创城发展提供了强有力的政策支撑。此外，经过多年的建设，科创城配套日趋完备，生态、医疗、教育、人才等各类资源丰富，具有宜居宜业的发展优势。“我们还在持续做优‘贵人事·安心办’品牌，全力打造‘1+3+N’企业服务体系，为科创城内企业提供优质的各类服务，满足企业的生产、生活需求，让他们的发展没有后顾之忧。”张宇表示。

记者了解到，截至目前，科创城已招引大数据等领域注册企业700余家，吸引华为云、中航发、满帮、中软国际等重点企业入驻，初步形成了颇具竞争力的大数据产业高地。

成果转化展身姿

此前，贵州省往往被称为“中国机房”，更多承担了储存来自东部相对发达地区数据和信息的职能，多数数据都是“冷数据”；如今，随着西部地区产业和经济的逐渐发展，更多能够服务产业和行业的“热数据”正日益增多。这些“热数据”不仅为本地相关企业提供了较好的服务，更充分展示出了将数据与算力转化为成果的一条现实路径。

贵阳大数据交易所是全国第一家数据流通交易场所，于2015年正式挂牌运营，在全国率先探索数据要素市场培育。交易所相关负责人表示：“自2022年优化提升以来，贵阳大数据交易所共集聚‘数据商’‘数据中介’等经营主体638家，上架1264个交易产品，累计交易额达19.43亿元。”

数据只有流通起来，才能产生价值。针对目前数据市场需求旺盛而供给不足的现状，贵阳大数据交易所力图探索出一条数据资产化、资源化和资本化的新路径。“我们积极抢抓人工智能大模型爆发机遇，推动全省数据中心从‘以存为主’向‘智算优先、算存一体’转变。”交易所相关负责人表示，“目前，华为云、腾讯云、中国电信、中国移动、中能建已基本确定在贵州省建设智算中心并已开展实质性部署工作。”

经过多年努力，贵州省已经具备全面承接全国算力服务和建设的条件，并形成了以数据中心为核心的上下游产业链。娄松说，下一步贵州省将牢牢抓住“算力、赋能、产业”三个关键，锚定数字经济发展创新区建设目标，持续推进数字产业、数字融合、数字基建、数字治理、数字生态“五个创新”，奋力为产业转型升级和数字中国建设探索更多经验。

(责编：申佳平、李楠桦)
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