人民网武汉10月28日电 （记者申佳平）10月27日，由人民网主办的“2023数字经济峰会·工业数字化主题论坛”在湖北省武汉市成功举办。

本次论坛以“向‘实’聚力 ，加‘数’前行”为主题，以期汇聚新型工业化各方力量，构建产业创新生态，促进数实融合，推动中国经济在高质量发展的道路上行稳致远。来自政、产、学、研的嘉宾围绕数字技术与实体经济的融合发展，分享创新实践经验、共话行业未来前景。

10月27日，由人民网主办的“2023数字经济峰会·工业数字化主题论坛”在湖北省武汉市成功举办。

人民网党委委员、董事、副总编辑孙海峰在致辞中指出，当前，中国正处在从“制造大国”“网络大国”向“制造强国”“网络强国”转变的关键时期。人民网作为新型工业化战略的积极宣传者、努力实践者，以新表达、新形式、新渠道不断提升传播影响覆盖面，让高质量发展理念入心入脑，同时努力做大国品牌的传播者、护航者、监督者，树立中国品牌可信可敬国际新形象。

武汉市中小企业发展促进中心主任苏新威在致辞中表示，数字经济已经成为支撑武汉市经济社会发展的新动能、新引擎。立足数字经济新一轮发展，武汉市将通过“数据、算力、算法、场景”四位一体，构建武汉数字经济与新型工业化融合的美好明天。

新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。论坛上，国家智能制造标准化总体组副组长、国家制造强国建设战略咨询委员会智能制造专家委员会副主任欧阳劲松，以及中关村智慧城市信息化产业联盟执行理事长辛继巍分别以《智能制造推动制造业高质量发展的思考与建议》《数实相融，新型工业化助力区域创新与发展》为题发表主旨演讲。

欧阳劲松从智能制造的基本概念讲到发展趋势。他强调，发展智能制造绝不是简单的信息化赋能，而是用信息化手段深入解决企业内部的提质增效等实际问题。现阶段，特别是要在制造知识、制造载体、制造手段三方面下功夫，还应注意推进生产制造过程的智能化，实现装备数字化，解决智能检测装备自主可控等关键问题。

辛继巍在主旨演讲中则坦言，各区域的工业发展长期存在着同质化、不均衡的特点，导致整个工业化发展存在布局不合理的现象。对此，要通过数字化赋能新型工业化，在区域化发展上推动技术、人才、生态“三驾马车”并驾齐驱，让数字化成为区域发展的新动能。

在论坛的圆桌讨论环节，中国信通院工业互联网与物联网研究所副总工程师刘阳，三门核电有限公司信息文档处处长瞿向阳，杭州优工品科技有限公司创始人兼CEO林振峰，广西芯安博特智能科技有限公司董事长农明云，就“加快数实融合的重要性和急迫性”以及“制造业数字化转型的经验与挑战”等内容进行深入探讨。

在以“智能网联新动能”为主题的圆桌讨论环节，国汽智控总经理、国家智能网联创新中心首席技术专家尚进，陕西汽车控股集团信息技术部副部长任晓红，长城汽车产品数字化中心副总监杨永喆，神龙汽车有限公司技术质量部副部长黄波，围绕“智能网联汽车面临的挑战及未来产品升级趋势”等话题给出了宝贵的思考与建议。

人民网“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题项目于2022年4月启动。本次论坛上，人民网经济民生编辑部主任章斐然发布人民网《“数造新实体”——数字技术赋能实体经济案例研究（2023）》蓝皮书入选案例，共16个。优必选科技首席品牌官谭旻，万帮数字能源股份有限公司副总裁张晨，海康威视电力行业总监贾鹏飞分别对“智慧养老社区场景化解决方案”“基于车-桩-网协同的充电运营信息消费服务平台”“助力屈唐光伏电站运维提质增效”3个入选案例作了具体介绍。

人民网财经研究院常务副院长张晓赫在论坛上对人民网“828企业服务平台”进行推介。人民网828企业服务平台旨在打造服务链价值链，为专新特精企业、小巨人企业、独角兽企业提供政企对接的平台之力、赋能护航的专业之力。

(责编：申佳平、高雷)

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