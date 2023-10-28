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车路云一体化加速融合创新 智能网联汽车驶入“快车道”

2023年10月28日09:37 | 来源：人民网
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人民网武汉10月28日电 （记者栗翘楚）无人公交、远程遥控、自动避障……近年来，智能网联汽车作为人工智能、物联网和大数据等技术的交叉领域，正日益成为汽车行业和交通领域的热点，通过智能化的汽车、智能交通系统和智能城市的无缝连接，人们迎来更加便捷、安全、高效的出行体验。

10月27日，2023数字经济峰会·工业数字化主题论坛在湖北省武汉市举行。在圆桌讨论环节，国汽智控总经理、国家智能网联创新中心首席技术专家尚进，陕西汽车控股集团信息技术部副部长任晓红，长城汽车产品数字化中心副总监杨永喆，神龙汽车有限公司技术质量部副部长黄波围绕“智能网联新动能”展开分享与讨论。

当前，智能化、网联化已成为全球汽车产业下一“赛程”的关键竞逐点。谈及产业发展机遇，尚进表示，随着我国产业数字化进程提速升级，数字产业化规模持续壮大。当下的“时髦”技术，如AI、5G、大模型等都纷纷“汇集”至汽车产品中。汽车在发展过程中，不仅会成为能源中心、计算中心，也将是智慧城市、智慧交通的一个重要的节点。

“在智能网联汽车发展过程中，挑战也是不容忽视的，尤其是技术、生态挑战。在技术方面，挑战体现在融合，技术发展已不是从B到A，而是A加B等于C的过程；在生态方面，其配套产业链都是新的，因而需要全行业不断地进行探索。”尚进说。

在汽车工业领域，智能化体验不仅体现在应用端，也在生产端。随着众多智能化设备、技术“上马”，传统的汽车制造模式正在悄然发生改变。

“工业互联网技术在汽车制造中的应用，是大势所趋，也是汽车产业数字化，智能化升级过程中不可缺少的一环。”黄波表示，神龙汽车在冲压、焊装、涂装和总装等生产线都应用了大量的智能化设备，一方面，以智能化提高生产质量；另一方面，倡导以技术服务于人，减轻员工的工作压力。

在智能网联领域，自动驾驶无疑是最热门的应用之一，众多车企都在这一赛道积极布局。任晓红表示，近年来，集团积极响应国家战略，自动驾驶技术、产品加速落地，已在环卫、矿用、港口、高速以及工业园区封闭区域场景内实现了商业化落地，形成多级别、多场景、多车型的自动驾驶全栈式解决方案。

场景创造价值、数据决定体验、软件定义汽车，正在成为国内整车汽车企业发展智能网联新能源汽车的趋势。在相关技术的赋能下，车辆如何实现从商品到产品的升级？

杨永喆表示，近年来，数据、互联网技术对汽车产业的影响巨大，如同手机的发展路径，汽车正在从功能机向虚拟机转变，从传统代步工具向智能化终端转变。随着与整个互联网进行融合，更多的出行服务都在通过汽车智能化终端进入到人们生活当中。

在尚进看来，汽车实现智能化、数字化关键在于升级技术架构与推动产业集成，车内通过技术革新进行降本，车外通过融合实现增效，从而形成新生态。

近年来，庞大的汽车市场和不断完善的基础设施，进一步推动我国汽车产业电动化与网联化、智能化互融协同。然而，在日常生活中，汽车的智能体验并不是固定不变的，如何实现让智能网联汽车常用常新，不断提升用户的智慧出行体验？

“通过OTA升级服务，通过不断地长出的新功能与用户产生新连接，汽车正从传统代步工具向与用户实现顺畅交互的智能助手转变。未来，随着法规和道路设施逐渐健全，L4、L5的不断推进，车辆属性、生产工艺、销售模式都会发生变化，推动汽车向能源中心、算力中心转变。”杨永喆说。

(责编：申佳平、高雷)
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