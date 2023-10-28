人民网武汉10月28日电 （记者罗知之）10月27日，由人民网主办的“2023数字经济峰会·工业数字化主题论坛”在武汉举行。国家智能制造专家委员会副主任、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所所长欧阳劲松在主旨演讲中表示，现阶段智能制造高质量发展应瞄准三大战略目标、着力推进三大方向。

欧阳劲松指出，新型工业化是中国式现代化的重要组成部分，建设制造强国是目标，智能制造是主攻方向。

什么是智能制造？欧阳劲松介绍，智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

欧阳劲松认为，智能制造推进中，制造是本体，信息技术赋能制造本体，推进智能制造高质量发展必须在制造知识、制造载体、制造手段三方面下功夫。

第一，解决制造知识缺失的问题，主要是解决设计方法、制造工艺、运行优化、决策经营、管理知识等问题。

第二，打造承载中国制造模式的、有世界影响力的智能制造单元车间、工厂和供应链，用标准固化先进的制造模式，引领制造业的发展。

第三，加强制造装备、软件、网络、平台等自主研发，集成创新一批解决方案，强化制造手段的自主供给能力。

欧阳劲松表示，具体来看，智能制造深入推进需关注三大方向：

第一，提升生产制造智能化水平需夯实数据基础，构建制造业的数字底座，从“原子分子级”解决数字孪生、信息互联互操作和共享解析重构等问题，使数据成为有效生产要素。

第二，推进装备数字化需加强数字技术与装备全生命周期深度融合，打造物理装备+数据资产的新价值体系。

第三，围绕工艺实施、质量管控、设备运行管理、安全环境监测等智能检测需求，开发具有融合感知、自主分析、实时反馈等智能特征的在线、临床、嵌入等智能检测装备，解决智能制造核心要素高质量供给。

在下一步推进智能制造过程中，还需特别解决好企业投入智能制造的效益与可持续能力提升的量化和可评估问题，加快推动智能制造效能评估体系建设，充分调动和挖掘企业内生动力。

(责编：申佳平、高雷)

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