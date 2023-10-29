中新社西宁10月28日电 (记者 孙睿)28日，满载1080.5吨PVC颗粒的集装箱从西宁综合保税区通关后，在西宁市湟中区双寨火车站启程驶向青岛港，随后将海运至泰国和马来西亚，标志着青海省首趟“西宁号”铁海联运国际班列顺利编发开行，打通了“青货出海”新通道。

“以前没有铁路直达，采取公路运输方式到港口，这是首次尝试从西宁综保区通过‘铁海联运’班列运输至青岛港。传统运输大概需要45天，‘铁海联运’模式可以实现一单到底，运输周期可以节约10天，运输成本能节约近15%。”青海宜化化工有限责任公司关务经理鲍辉章说。

西宁综保区管委会副主任刘国正说，为充分发挥西宁综保区开放平台作用，此次班列编发首次采取“区港联动”模式，即本土货物实现从西宁综保区装箱直达青岛港，随后海运至国外港口。同时，“铁海联运”班列常态化运行后，青海省内企业可直接在西宁综合保税区订船订舱，货物进入综保区集拼、装箱，快速办理入区退税，不仅能提高运输效率，还能帮助企业节约物流成本，继而实现通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的良性发展。(完)

(责编：卫嘉、白宇)

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