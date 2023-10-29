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青海省首趟“铁海联运”国际班列顺利开行

2023年10月29日05:48 | 来源：新华网
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新华社西宁10月28日电（记者王艳）青海省首趟“铁海联运”国际班列28日顺利编发开行，打通“青货出海”新通道。当日，在西宁综合保税区完成通关手续后，满载1080.5吨PVC颗粒的该趟班列，从西宁市湟中区双寨火车站发车驶向青岛港。这批货物后续将海运至泰国和马来西亚。

“以前，货物采取公路运输方式运到港口，没有铁路直达，这是首次尝试从西宁综合保税区通过‘铁海联运’班列运输至青岛港。传统运输大概需要45天，‘铁海联运’模式可以实现一单到底，运输时间能节约10天左右，运输成本能节约近15%。”青海宜化化工有限责任公司关务经理鲍辉章说。

2022年1月16日，西宁综保区正式封关运行，为青海省深度融入“一带一路”建设、扩大对外开放搭建了新平台。

为保障货物顺利出口，西宁海关与综保区密切配合，设置“铁海联运”专用通道，采取“分送集报”的方式，“分批出区、一单申报”顺势监管，充分发挥西宁综保区平台优势。

“‘铁海联运’班列常态化运行后，青海省内企业可直接在西宁综保区订船订舱，货物进入综保区集拼、装箱，快速办理入区退税。”西宁综保区管理委员会副主任刘国正介绍，班列常态化运行不仅能提高运输效率，还能帮助企业节约物流成本，继而实现通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的良性发展。

(责编：卫嘉、白宇)
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