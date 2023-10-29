青海省首趟“铁海联运”国际班列顺利开行
2023年10月29日05:48 | 来源：新华网
小字号
新华社西宁10月28日电（记者王艳）青海省首趟“铁海联运”国际班列28日顺利编发开行，打通“青货出海”新通道。当日，在西宁综合保税区完成通关手续后，满载1080.5吨PVC颗粒的该趟班列，从西宁市湟中区双寨火车站发车驶向青岛港。这批货物后续将海运至泰国和马来西亚。
“以前，货物采取公路运输方式运到港口，没有铁路直达，这是首次尝试从西宁综合保税区通过‘铁海联运’班列运输至青岛港。传统运输大概需要45天，‘铁海联运’模式可以实现一单到底，运输时间能节约10天左右，运输成本能节约近15%。”青海宜化化工有限责任公司关务经理鲍辉章说。
2022年1月16日，西宁综保区正式封关运行，为青海省深度融入“一带一路”建设、扩大对外开放搭建了新平台。
为保障货物顺利出口，西宁海关与综保区密切配合，设置“铁海联运”专用通道，采取“分送集报”的方式，“分批出区、一单申报”顺势监管，充分发挥西宁综保区平台优势。
“‘铁海联运’班列常态化运行后，青海省内企业可直接在西宁综保区订船订舱，货物进入综保区集拼、装箱，快速办理入区退税。”西宁综保区管理委员会副主任刘国正介绍，班列常态化运行不仅能提高运输效率，还能帮助企业节约物流成本，继而实现通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的良性发展。
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州举行
- 图为会议现场。人民网记者 孙博洋摄 人民网广州10月28日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。…
- 评论
- 关注