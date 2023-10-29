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前三季度水利建设投资创历史同期最高纪录

2023年10月29日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：前三季度水利建设投资创历史同期最高纪录

本报北京10月28日电（记者陈晨）水利部副部长陈敏日前在前三季度水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上表示，今年1至9月，全国水利建设落实投资10750亿元，完成投资8601亿元，均创历史同期最高纪录。其中，广东、山东、河北、湖北、江苏、浙江、安徽、湖南、云南、福建等10个省份完成投资超过400亿元，有效发挥了拉动经济作用。

陈敏介绍，1月至9月，全国新开工各类水利项目2.49万个，同比增长12.9%；总投资规模1.15万亿元，同比增长8.9%。其中，重大水利工程开工35项，南水北调中线河北雄安干渠供水、环北部湾广西水资源配置、吉林水网骨干工程、北京市温潮减河治理等项目开工建设，国家、区域和省级水网工程体系加快构建。

与此同时，水利工程建设全面提速。南水北调中线引江补汉、环北部湾广东水资源配置、淮河入海水道二期、太湖吴淞江整治等在建重大工程加快实施，大藤峡水利枢纽工程主体工程全面完工，陕西引汉济渭、甘肃引洮供水二期、福建平潭及闽江口水资源配置工程实现通水，开始发挥效益。水利部门加快大中型灌区建设和现代化改造，大力完善农村供水工程体系，协同推进市县级水网建设，全力打通国家水网“最后一公里”。

“水利建设吸纳就业作用更加凸显。1月至9月，水利项目施工吸纳就业221.2万人、同比增长5.7%，发放工资411.3亿元、同比增长37.1%；其中，吸纳农村劳动力175.4万人、同比增长2.8%，发放工资306.1亿元、同比增长34.7%。”陈敏说。

下一步，水利部将全力抓好第四季度水利基础设施建设，力争再开工一批重大水利工程，加快水毁水利设施修复和灾后重建，确保全年水利建设完成投资超过去年水平。

(责编：罗知之、杨迪)
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