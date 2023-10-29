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第134届广交会绿色智造赢得海外市场

2023年10月29日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：第134届广交会绿色智造赢得海外市场

本报广州10月28日电（记者唐一歌、吴春燕）10月27日，第134届广交会第二期结束。据广交会新闻中心相关负责人介绍，第二期延续了第一期的“火热”，境外采购商到会数量显著增长，绿色低碳产品受到境外采购商青睐。

自本届广交会开幕至10月27日第二期结束，共有215个国家和地区的15.72万名境外采购商到会，较第133届同期增长53.6%，较疫情前第126届同期增长4.1%。其中，共建“一带一路”国家采购商超10万人，占比64%，较第133届同期增长69.9%；欧美采购商到会人数恢复性增长，较第133届同期增长54.9%。

第134届广交会第二期企业在广交会线上平台上传的新产品、绿色低碳产品、自主知识产权和智能产品约69万件，占二期展品总量的六成。展厅里，绿色低碳产品遍布餐厨用具、日用陶瓷、建材及装饰材料、卫浴设备、家具、家居用品等各大展区，成为企业首推的“拳头产品”，深受境外采购商特别是欧美采购商欢迎。环保新材料的应用、产品的可循环利用、生产过程的节能减排……绿色智造为企业赢得了更广阔的海外市场。

第134届广交会第三期将于10月31日至11月4日举办，集中展示玩具及孕婴童、时尚等5大板块21个展区，线下参展企业11312家，其中进口展参展企业238家。

(责编：罗知之、杨迪)
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