前三季度国内游总人次36.74亿
同比增长75.5%
2023年10月29日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：前三季度国内游总人次36.74亿
本报北京10月28日电（记者韩业庭）文化和旅游部27日发布2023年前三季度国内旅游数据情况。
根据国内旅游抽样调查统计结果，2023年前三季度，国内旅游总人次36.74亿，比上年同期增加15.80亿，同比增长75.5%。其中，城镇居民国内旅游人次28.46亿，同比增长78.0%；农村居民国内旅游人次8.28亿，同比增长67.6%。分季度看：第一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%；第二季度，国内旅游总人次11.68亿，同比增长86.9%；第三季度，国内旅游总人次12.90亿，同比增长101.9%。
2023年前三季度，居民国内出游总花费3.69万亿元，比上年增加1.97万亿元，增长114.4%。其中，城镇居民出游花费3.17万亿元，同比增长122.7%；农村居民出游花费0.52万亿元，同比增长75.8%。
(责编：罗知之、杨迪)
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