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WTO总干事：“再全球化”将创造更多就业机会 推动全球经济增长

2023年10月29日13:32 | 来源：人民网
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人民网广州10月29日电 （记者孙博洋）28日，主题为“新资本、新价值、新世界，全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年年会在广州开幕。会上，世界贸易组织（WTO）总干事恩戈齐·奥孔乔·伊韦阿拉表示，再全球化不是将供应链重新外包给一个由“朋友”组成的小团体，而是进一步将被边缘化的经济体重新融入全球贸易体系，创造新的就业机会，实现全球经济增长和减贫。

恩戈齐·奥孔乔·伊韦阿拉表示，世贸组织中所呼吁的重新全球化、再全球化，是关于全球化的重新设想，并将贸易一体化扩大到更多人、更多经济体，以及更多问题的解决之中。而再全球化将以国际合作为中心，并认识到全球问题，需要全球的解决方案。

她认为，全球供应链在更多国家和地区里分布和构成越为多元，面对冲击时韧性就越强。同时，再全球化并不是将供应链重新外包给一个由“朋友”组成的小团体，而是为了进一步将一些被边缘化的经济体重新融入全球贸易体系，这将意味着经济增长和减贫和提高生产率，也意味着创造新的就业机会。

她表示，世界贸易体系必须建立一个框架，使得投资服务和产品是更为容易，同时也必须建立管理数字贸易的规则，并确保在这个快速增长的领域有一个公平的竞技场。据她透露，在世贸组织当前一轮谈判当中，超过110个成员国正在努力达成一项投资便利协议，承诺简化程序，降低未来的外来投资成本。此外，近90个成员国正在就数字贸易的基本全球规则来进行谈判，这将减少不确定性和交易成本。

(责编：罗知之、高雷)
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