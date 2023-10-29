人民网广州10月29日电 （记者孙博洋）28日，主题为“新资本、新价值、新世界，全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年年会在广州举办。会上国际金融论坛（IFF）联合主席、中国人民银行原行长周小川表示，世界经济面临诸多挑战，各国应协调合作共同应对。

周小川在发言中表示，当前，受单边主义、地缘政治、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响，国际贸易和投资增速大幅放缓，全球经济复苏缓慢且不均衡，不确定性进一步增加。

针对世界经济面临的挑战，周小川认为，各国应该加强协调合作，共同应对，应坚持全球化正确方向，捍卫多边主义，避免搞筑墙设垒，脱钩断链和经济胁迫，要建设开放性的世界经济，要反对保护主义，要避免滥用国家安全理由来限制贸易和投资，各国应积极参与世界贸易组织改革，充分利用好区域合作机制和地区经济一体化出现的新趋势，积极促进自由贸易和投资。

同时，他表示，各国要加强宏观政策、金融和监管政策方面协调，避免单边主义和单边制裁造成新的失衡，尤其是要把控好发达经济体紧缩政策外溢效应给发展中国家带来的冲击，要聚焦多领域务实合作，特别是数字经济、气侯变化、绿色发展、供应链等重要领域，为世界经济注入新的动能。

(责编：罗知之、高雷)

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