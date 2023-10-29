人民网广州10月29日电 （记者孙博洋）28日，主题为“‘新资本、新价值、新世界’：全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年全球年会在广州开幕。会上，IFF副主席、世界贸易组织（WTO）原副总干事易小准表示，全球主要经济体需要理性地平衡好安全和开放以及发展之间的关系，防止落入“泛安全化陷阱”。

易小准认为，当前，国际经贸关系、国际经贸规则日益碎片化，开放的多边主义陷入困境，全球的经济治理面临着多重挑战，特别是主要的发达国家正在将经贸问题地缘政治化和泛安全化，越来越多的贸易保护主义措施和单边的经济制裁正在以国家安全为由出台，对世界贸易组织的权威性和有效性构成了重大的挑战。

面对上述全球性的重重危机，易小准表示，无论是大国还是小国，都不可能独善其身，也没有一个国家可以单独应对。

他认为，全球主要经济体需要理性地平衡好安全和开放以及发展之间的关系，防止落入“泛安全化陷阱”。各国，特别是主要贸易大国应当摒弃零和的冷战思维，通过加强在G20和包括WTO在内的布雷顿森林体系中的多边合作，重塑共治、共享、共赢的全球治理新格局，打造稳定和有韧性的全球产业链、供应链。

(责编：罗知之、高雷)

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