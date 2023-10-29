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IMF总裁：今年中国对全球经济增长贡献达到30%

2023年10月29日13:32 | 来源：人民网
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人民网广州10月29日电 （记者孙博洋）28日，主题为“新资本、新价值、新世界，全球经济碎片化下的重振与合作”的国际金融论坛（IFF）20周年年会在广州开幕。会上，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在演讲时表示，今年中国对全球经济增长贡献达到30%。

克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，预计全球经济增长将会进入正增长，未来的几年中将保持在3%左右，但在不同国家和地区之间存在剧烈得参差不齐，亚洲将比其他一些地区表现得更好一些，同时，今年中国对全球经济增长贡献达到30%。

对于明年亚太地区的经济形式，她表示，该地区还面临着“逆风”，如果通胀依然居高不下，可能会看到更加紧缩的货币政策，这将影响经济增长。

她认为，虽然通货膨胀仍然高于预期水平，但应该采取比较审慎的货币政策，保证通货膨胀能够回到预期水平和目标水平，同时应该对金融风险和稳定性保持谨慎。

她表示，中国的货币政策是非常合适的，但仍有更多的政策操作空间，使其能够在社会保障和促进消费方面做更多文章。

(责编：罗知之、高雷)
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