人民网北京10月29日电 （记者杜燕飞）中国海油今日发布消息，我国首台具有完全自主知识产权的海上平台燃气轮机“太行7”在海上油气平台——陆丰8-1平台正式投用，为海洋油气增储上产装上了“中国心”。

“太行7”燃气轮机陆丰8-1平台正式投用。受访者供图

燃气轮机发电机组是海上油气生产平台的动力来源，被称为平台的“心脏”。此前，我国海上油气平台应用的燃气轮机发电机组一直依赖进口，面临采办周期长、购置价格高、维修保养难等问题。

”太行7“燃气轮机全貌。受访者供图

“‘太行7’燃气轮机是在‘太行’航空发动机基础上，衍生发展的7兆瓦级轻型航改燃气轮机，突破了多项关键技术，形成了数百项新技术、新工艺、新标准、新材料、新规范，具有功率大、启动快、能耗低、维护简便等特点，支撑了国产燃机轮机自主发展。”中国航发燃机公司研发中心产品设计室主任申春艳说。

中国海油深圳分公司深水工程建设中心副总经理高爽表示，“太行7”燃气轮机在全面实现核心零部件自主制造的基础上，较进口机组成本低15%左右，设备维修成本也将大幅下降，为海洋油气装备全链条自主可控和海上油气田效益开发提供了新路径。

陆丰8-1平台员工对“太行7”燃气轮机进行检查。受访者供图

“陆丰8-1平台共配备了2台‘太行7’燃气轮机，配套有1套电网管理系统、3台35千瓦高压变压器。目前，陆丰8-1平台电力系统已成功并入陆丰油田群‘新区’电网，通过一根6.3公里长的海底电缆连接至陆丰14-4平台，成为油田群的电力核心，为海上石油开采提供动力。”陆丰8-1平台总监岳宗领表示，该燃气轮机1小时发电量超过5000千瓦时，相当于500个家庭一天的用电需求，可以满足1座海上油气平台全部生产和生活需要。与同功率燃油发电机组相比，每年可减少近8万吨二氧化碳排放。

(责编：罗知之、高雷)

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