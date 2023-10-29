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扩大低空经济社会影响力 “科创中国”低空数字经济产学融合会议于南昌召开

2023年10月29日16:03 | 来源：人民网
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人民网北京10月29日电 （焦磊）10月28日，由中国科学技术协会科学技术创新部主办，中国航空学会和南昌市人民政府共同承办的“科创中国”低空数字经济产学融合会议在江西省南昌市举行。会议旨在围绕低空经济发展需求，汇聚低空产业领域的新理论、新技术、新成果，联通产学研用各界，打造高端学术交流平台、成果发布平台、创新合作平台、产业聚集平台和投融资对接平台，建立长效合作机制，推动产业结构转型升级和经济高质量发展。

中国航空学会副理事长兼秘书长姚俊臣在致辞中表示，低空产业作为国家战略性新兴产业，伴随着各类政策的促进、技术的创新、需求的增长与制造成本的降低，其市场迎来了快速发展，呈现出企业数量众多、应用场景丰富、行业高度融合、技术创新引领、资本市场关注等特点，成为网络环境下由数据驱动的移动智能体，其发展方向的网络化、数字化、智能化特征日趋凸显，促进了新的业态的产业和服务范式的创新，呈现出蓬勃的发展态势和良好前景。

随着5G通信技术、无人系统、数字化等新一轮高新技术的深入发展，低空经济也衍生出了更高更新的应用要求，从最初主要集中于军事方面，到逐渐应用于航拍摄影、物理勘探、灾情监测、应急巡检等多个民用领域。

江西省科学技术协会党组成员、副主席章新建表示，近年来，江西省充分利用低空经济产业基础，注重顶层设计，创新体制机制，拓展市场步伐，推动低空经济技术链、产业链、人才链、资金链和政策链的深度融合，着力做大产业规模、做优产业布局、做高产业能级、做强产业竞争力，持续扩大低空经济社会影响力。

中科院无人机应用与管控研究中心主任廖小罕表示，低空经济发展运行需要“血脉”驱动。他认为，交通运输网是国民经济的“动脉”，低空经济也要依赖无人机规模化、商业化运行，无人机运行需要有低空“天路”这一“血管脉络”，来带动低空制造业、服务业、低空保障等。

自2021年《国家综合立体交通网规划纲要》首次明确提出发展低空经济起，低空经济这一重构交通的跨时代产物便进入了快速探索阶段。

中国信息协会通航分会高级顾问、原空军作战部副部长刘岚认为，低空经济有无人机产业和有人机产业两大主体，是以通用航空产业为主体，以有人驾驶和无人驾驶航空器，通过低空飞行为牵引的综合经济形态，对促进经济发展、社会保障、加强国防事业发挥着越来越重要的作用。

刘岚就推动低空经济发展提出三点建议，一是努力提升国产通用航空器研发制造能力水平，促进通用航空产业快速发展，为低空经济可持续增长提供可靠保障；第二，根据不同需求尽快形成通用航空器产品的体系化、市场化；第三对基础航空器及核心部件应有国产化替代方案。

(责编：罗知之、高雷)
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