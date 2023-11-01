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智联招聘入选2023“互联网企业综合实力百强” 

2023年11月01日17:02 | 来源：中国网科技
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原标题：智联招聘入选2023“互联网企业综合实力百强”，技术力彰显社会担当

　　10月26日，由中国互联网协会、厦门市人民政府主办的中国互联网企业综合实力指数(2023)发布会暨百家企业论坛在厦门举行。会上正式发布了2023年中国互联网综合实力前百家企业榜单。北京网聘信息技术有限公司(以下简称：智联招聘)连续多年入选百家企业榜单，今年位列第30名。自2013年以来，中国互联网协会已连续11年开展中国互联网企业综合实力指数研究工作，不但获得了业界、政府部门以及各级媒体的广泛关注和认可，更成为展示互联网行业中国品牌形象的重要窗口。

　　作为中国领先的人力资本生态价值链平台，智联招聘长期致力于发挥科技力优势，为求职者提供职业及发展机会、助力企业提升招聘效率；同时积极推行“稳就业、促就业”相关公益服务项目，担当社会责任。此次上榜“2023年中国互联网企业综合实力前百家企业”，正是对智联招聘上述实践的认可和肯定。

　　多方协作促就业，打造系列人力资源公益服务

　　近年来，智联招聘凭借大数据和AI技术打造开放的人力资本生态，积极开展人才服务，尤其是在针对就业市场的弱势群体、特殊群体展开帮扶，助力校园招聘和大学生就业，推广就业和职场公平等方面，积极发挥自身优势，开展了一系列专项服务和招聘活动，线上线下多渠道促就业。

　　近期，共青团中央青年发展部和智联招聘联合发起2023年秋季“千校万岗·就业有位来”公益招聘活动，在全国范围内开展线上、线下招聘会，助力2024届毕业生顺利就业。今年的活动通过32个省级单位联动，覆盖全国范围高校，将持续推出超过100场专场招聘活动，包括省级综合招聘专场、分行业招聘专场校园招聘专场等不同形式，切实、高效地帮助2024届毕业生顺利迈入职场。

　　在就业服务方面，智联招聘针对大学生持续通过“萌新职研所”开展科普，包括就业形势、在校实习、未来择业、求职技巧、成长蜕变等。近期，智联校园还打造了“超职对话”系列直播，邀请金牌职业规划师在线答疑，帮助求职者梳理秋招时间线，知悉各行各业岗位详情。

　　长期以来，智联招聘积极响应国家“稳就业”“保就业”号召，参与政府各类公益招聘活动，如人社部“百日千万网络招聘专项行动”等；以及围绕大学生、残疾人、农民工、女性等重点群体的各类专项行动等，如与联合国妇女署共同举办的“她世界她力量”中国女性领导力高峰论坛，已成功举办六届。这些都是智联招聘积极发挥“社会型企业”属性，以科技赋能供需两端的具体实践。与此同时，智联招聘还连续19年打造“中国年度最佳雇主评选”活动。2023年，智联招聘将携手101143家企业共同发现更多优秀雇主品牌案例，洞察未来职场发展新趋势，为企业发展和人才求职提供参考范本。

　　科技力推进数字工具多元创新，人岗快速对接直观精准

　　随着数字技术的发展，数字技术与实体经济的融合不断走深向实，新技术赋能传统产业的作用也日益彰显。智联招聘一直秉承以技术赋能人力资源行业的态度，注重科技创新。智联招聘是业内最早打造视频生态的平台，自2019年以来，逐步构建了由直播招聘、视频面试、AI易面等可视化产品组成的视频生态，推动人力资源服务行业进入可视化时代。其中，智联招聘创新打造的数智化招聘工具AI易面，将人才测评技术与AI视频面试深度结合，能够模拟真实面试场景，运用视频分析、语音分析、深度语义理解、人脸特征识别等技术，对应聘者的相关信息进行全面评估分析，让招聘双方实现快速筛选、匹配和对接。智联招聘凭借科技创新以及自研的多元化数字工具，让人岗快速对接、快速握手成为可能，为雇主和求职者扫除了时间、空间、信息差等传统求职模式的藩篱，大幅提升效率。

　　今年，智联招聘还打造了“招聘版ChatGPT”, 不仅能帮求职者写简历，还能帮企业自动生成职位介绍，这是人工智能对话产品在招聘场景的首次应用，有助于大幅度提升招聘平台的人岗匹配效率。目前该产品正在内测中。同时，在人才测评领域，智联招聘还创新测评产品，独家自主研发了全新线上标准化产品“游戏化脑力测验”，将游戏元素、游戏思维与测评技术相结合，预测考生在面对和处理各类工作任务时，做出反应的速度和准确性，帮助企业在人才初筛环节，快速劣汰择优，高效选才。

　　多年来，智联招聘以科技促就业、将核心业务与社会公益紧密结合，为提高国内劳动力市场活力持续贡献力量。此次跻身“2023年中国互联网企业综合实力前强”荣誉，智联招聘将发挥技术优势、延续对社会责任的积极担当，以及卓有成效的公益实践，为“促就业、稳就业”持续贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
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