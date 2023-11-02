新华社北京11月2日电 题：第六届进博会有何新亮点值得期待？吸引外资有何新举措？商务部回应近期经贸热点

新华社记者谢希瑶、潘洁

第六届中国国际进口博览会即将开幕，有哪些新亮点值得期待？今年以来，我国吸引外资规模同比下降，吸收和利用外资还有哪些工作举措？商务部2日举行例行新闻发布会回应近期经贸热点。

第六届进博会亮点纷呈 展览业呈现全面恢复态势

第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办。商务部新闻发言人束珏婷说，目前筹备工作已基本就绪，有不少亮点值得期待。

新老朋友如约而至。来自154个国家、地区和国际组织的来宾将齐聚本届进博会。国家展有72个国家和国际组织集中展示。企业展吸引来自128个国家和地区的3400多家企业参展。已注册的专业观众近41万名。虹桥论坛参会规模预计将超过8000人。

展览展示量质齐升。企业展展览面积创新高，达36.7万平方米，特装展台面积占比近95%。参展的世界500强、行业龙头企业以及创新型中小企业，数量均为历届之最，创新孵化专区展览面积和项目数量较上届增加一倍。

虹桥论坛内容丰富。本届虹桥论坛在举办开幕式（主论坛）、“投资中国年”峰会等重要活动的同时，将围绕“开放发展”“开放合作”“开放创新”“开放共享”四大板块，举行22场分论坛。

各类活动精彩纷呈。进博会期间将组织外资企业圆桌会、全球CEO巡馆等活动，开展专业配套、人文交流等逾千场活动。

“前三季度，我国境内展览市场需求旺盛，展览规模大幅增长，展览业呈现全面恢复态势。”束珏婷介绍，商务部统计显示，今年1至9月，境内专业场馆共举办各类展会3248场，同比增长1.8倍，较2019年同期增长32.4%。

我国将研究推动合理缩减外资准入负面清单

“我们对吸收外资长期向好发展有信心。”束珏婷说，今年前9个月，我国吸收外资规模同比下降，但仍处于近10年同期较高水平。特别是新设外资企业数较快增长，印证外商长期在华投资热度不减。

谈及对外开放和利用外资，束珏婷说，将研究推动合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大现代服务业外资市场准入。努力破除影响外资准入的隐性壁垒，保障内外资依法平等进入负面清单之外的领域。会同各部门、各地方落实好国务院出台的24条稳外资政策措施。

此外，还将深化国家服务业扩大开放综合示范试点，率先建设与国际高标准经贸规则相衔接的服务业开放体系。深入推进国家级经开区创新提升，打造稳外贸稳外资“主阵地”。

“让外资企业不仅进得来，还能留得住，更要发展好。”束珏婷说，将用好重点外资项目工作专班、外资企业圆桌会议制度和外资企业问题诉求收集办理系统，深化与外资企业和外国商协会常态化交流，积极协调解决困难问题。

回应美对华投资限制行政令引发美企担忧：美方自我设限损人不利己

针对美国总统拜登签署对华投资限制行政令引发一些美企和行业团体担忧，束珏婷回应称，美方打着“国家安全”和“去风险”的幌子限制美国企业对华投资，在投资领域搞“脱钩断链”，严重影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链安全。中方此前已表明了严正立场。正如美国工商界所担忧的，美方自我设限还会使美国企业在国际竞争中处于不利地位，妨碍技术进步，是典型的损人不利己行为。

束珏婷说，把别人的发展视为威胁，把经济相互依存视为风险，不会让自己生活得更好、发展得更快。希望美方将无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展的承诺落到实处，尊重市场经济和公平竞争原则，取消对华投资限制，为中美经贸合作创造良好环境。

(责编：袁勃、胡永秋)

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