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搭建中国与世界的“绿色桥梁” 第一届世界林木业大会即将开幕

2023年11月03日20:28 | 来源：人民网
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人民网北京11月3日电 （欧阳易佳）“我国林业产业总产值已超过8万亿元，林产品进出口贸易额超过1800亿美元，已经成为世界林产品生产、贸易、消费第一大国。”在国家林草局今日举办的新闻发布会上，国家林草局发改司司长王俊中表示，为全面展示我国林业产业发展的新成就、新技术、新产品，推动全球林木业贸易与全产业链深度融合，第一届世界林木业大会将于11月23日至26日在广西南宁召开。本届大会将在中国-东盟博览会的框架下举办，是近年来林业行业规模最大、规格最高的世界性林木业大会。

广西壮族自治区林业局局长蔡中平介绍，广西林木综合生长率为全国平均水平的2-3倍。作为我国重要的集体林区，森林面积达到2.23亿亩，其中人工林面积1.34亿亩，居全国第一位；年木材采伐蓄积量超过4800万立方米，稳居全国第一位。以自然资源和地理位置为依托，广西发挥对外开放优势，充分发展林业产业，近3年年均增速近9%，对外影响力日益提升。

据悉，本届大会将以“林木绿业，合作共襄”为主题，聚焦“林木业”、突出“绿色”、立足“开放”，采取“会议+展览+论坛”相结合的方式，设置11项丰富活动，并将举办规模巨大的中国-东盟博览会林产品及木制品展，展品涵盖林木业全产业链。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)
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