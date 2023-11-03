原标题：敲钟！超算服务龙头并行科技成功登陆北交所

11月1日，伴随着一声清脆悠长的钟鸣，国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商北京并行科技股份有限公司正式登陆北交所。

并行科技董事长兼总经理陈健携并行科技董事、副总经理贺玲，并行科技董事、副总经理乔楠等公司管理层参加上市仪式，北京市海淀区人民政府党组成员、副区长武凯，北京市经济和信息化局党组成员、副局长王磊，海淀区金融服务办公室党组书记、主任刘建民，中国国际金融股份有限公司投资银行部董事、总经理王檑，清控银杏创业投资管理（北京）有限公司创始合伙人、联席董事长吕大龙，北京智谱华章科技有限公司董事长刘德兵等作为主礼嘉宾一并出席本次上市仪式。重要机构投资者、客户代表、中介机构及公司优秀员工代表等作为观礼嘉宾，共同见证了并行科技首日挂牌交易这一历史性时刻。

上市仪式上，并行科技董事长兼总经理陈健先生发表致辞，对长期以来关心和支持公司发展的各级领导、各位股东、客户、合作伙伴、中介机构和各界友人致以衷心感谢。

北京市海淀区人民政府党组成员、副区长武凯先生，中国国际金融股份有限公司投资银行部董事、总经理王檑先生，清控银杏创业投资管理（北京）有限公司创始合伙人、联席董事长吕大龙先生分别发表致辞，表达了对并行科技成功上市的祝贺，并对公司未来的发展给予了祝福，希望并行科技以本次上市为新的起点，乘势而上，再接再厉，不断提升产品服务水平，增强自主创新能力，实现经营、创新、资本的良性循环，以更加优异的成绩回报广大投资者。

9点30分，仪式现场，北京市海淀区人民政府党组成员、副区长武凯先生，北京市经济和信息化局党组成员、副局长王磊先生，并行科技董事长陈健先生，清控银杏创业投资管理（北京）有限公司创始合伙人、联席董事长吕大龙先生，中国国际金融股份有限公司投资银行部董事、总经理王檑先生、北京智谱华章科技有限公司董事长刘德兵先生一起，为并行科技敲响了开市宝钟，正式宣告了并行科技股票开始在北交所挂牌交易！本次上市是并行科技发展历程中的重要里程碑，将推动公司更高、更快的发展。

截至9点33分，并行科技上涨89.69%，报55.01元，成交额为2.21亿元，总市值为31.21亿元。

助力科技强国 技术实力铸核心竞争力

2020年至2022年，以及2023年上半年，并行科技核心技术形成的收入占营业收入比例为83.72%、81.23%、87.42%及80.21%。经过多年的行业探索，公司形成了大规模分布式超算集群运行数据采集与分析技术、应用全生命周期监控与分析技术、多地域跨网络跨集群的云调度技术、集群内智能调度技术、超算业务化计算支撑平台及其相关技术、应用软件SaaS化平台技术、应用优化技术等多项核心技术。截至2023年6月30日，公司及其子公司已拥有25项发明专利及130项已登记的计算机软件著作权。

并行科技现位于中国超算云行业的第一梯队，公司在业务规模、技术能力、行业人才培养等方面均保持较高水平。根据弗若斯特沙利文，按2021年度收入规模排名，公司系中国第一大独立超算服务商及中国第一大通用超算云服务商；根据2019至2021年收入增速排名，公司亦是超算云业务增速最快的头部企业。目前，并行科技拥有约65万个超算云计算核心，具备成熟且强大的技术服务能力，与阿里云、华为云等头部企业处在同一梯队。

并行科技自2016年起连续协办多届全国高性能计算学术年会（HPC China），并获得国家级高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业认定，具有较高的行业地位与技术水平。

公司重要子公司北龙超云由中科院计算机网络信息中心、北京市怀柔区政府等共同出资设立。根据中国计算机学会高性能计算专业委员会发布的2022年中国高性能计算机性能TOP100排行榜，北龙超云T6分区、A6分区、A分区登上榜单第8、11、12位，连续三年获得“通用CPU算力性能第一名”。依托北龙超云的优质算力资源，公司可充分保证用户的计算需求及优质体验。

深耕超算领域十六载 深受各头部客户高度认可

并行科技成立于2007年，公司使用具有明显行业特征的词语“并行”成功注册了商标。成立以来，并行科技始终以“助力科技强国，让计算更简单”为使命，已实现超过200款超算应用软件SaaS化，形成了集算力资源、应用资源、服务资源和人才资源于一体的超算云服务平台，方便用户弹性按需使用CPU及GPU算力资源。

通过多年来在超算服务与算力运营方面的拓展，并行科技积累了大量超算中心合作伙伴、应用软件开发商和超算用户资源。例如已与国家超级计算广州中心、无锡中心、长沙中心、济南中心、深圳中心等各类超算中心建立稳定合作关系，为众多来自科研高校、航空航天、石油勘探、智能制造、地球环境、生命科学、人工智能等各应用领域的用户提供超算云服务。

公司为大量来自于科研教育、航空航天、石油勘探、智能制造、地球环境、生命科学、人工智能等各应用领域的终端用户提供超算云服务，客户包括清华大学、北京大学、中国科学院力学研究所、三一汽车制造有限公司、长城汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司等，具有较强的客户资源优势。

值得一提的是，在强大的核心技术、过硬的产品力及市场等多重有利因素支撑下，近年来，并行科技营业收入规模保持着稳健增长的态势。据公司招股书，2020年-2022年以及2023年上半年，公司分别实现营业收入1.23亿元、2.20亿元、3.13亿元与2.03亿元，其中，2020年度至2022年度年复合增长率达到59.72%，处于快速增长期。

对于未来，并行科技表示将一贯重视研发创新，对自身拥有的核心技术不断进行更新迭代，紧跟行业发展趋势及用户需求演变，提供专业化的超算云服务及算力运营服务；对超算云算力网络平台众多模块的现有功能进行全面优化升级，并根据不同类型、不同行业客户的需求研发、添加创新服务，进一步完善产品功能、强化产品稳定性和可用性，从而优化客户体验，提升公司产品及服务的竞争力；针对运维服务和技术开发服务，公司将不断提升响应速度和服务质量，为用户提供全方位解决方案，为公司的长期高速发展不断补充新动力，推动公司的长期可持续发展。

(责编：董童、杨迪)

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