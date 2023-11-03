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万家乐“小体积燃热技术”获权威认证 

2023年11月03日12:49 | 来源：新华网
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原标题：万家乐“小体积燃热技术”获权威认证，满足消费者“小而美”生活追求

10月28日，由中国轻工业联合会主持，中国工程院院士王浚以及中国家用电器研究院、中国五金制品协会、西安交通大学、华中科技大学、北京建筑大学、上海市燃气管理事务中心专家与教授组成的鉴定委员会，经过项目汇报、专家质询、专家评审后，一致认定：万家乐主导的“燃气热水器小型化技术研究与应用”项目关键技术，达到行业领先水平。

线上、线下鉴定专家与项目组成员

为解决新时期用户生活空间利用不足的痛点，满足年轻一代消费者对高颜值、高体验的“小而美”的生活追求，万家乐推动燃气热水器产品创新，并开展燃气热水器小型化技术研究与应用。

万家乐研发团队通过对燃气热水器燃烧器微焰燃烧技术、单排扁平管与集热片耦合的高效不锈钢换热结构、多腔式恒热池结构等技术攻关，所开发的小体积热水器外形尺寸：410mm×296mm×150mm，体积约18dm3，在不降低燃烧稳定性、烟气排放指数、热效率的前提下，相比现有同等负荷的传统热水器体积缩小了48%，开启了以小体积为代表的里程碑式创新。产品具备小型化、速热、恒温、零冷水等功能，能有效解决产品体积大、安装复杂等行业痛点，改善现有消费者家庭厨卫空间环境。

万家乐燃气热水器小型化技术项目演示现场

据万家乐相关负责人介绍，从2017年起，万家乐开始组建燃热技术专项团队，从技术底层设计入手，优化现有核心零部件架构，寻找缩小现有燃气热水器体积的方法。至2021年，万家乐成功研发了16升带恒热池的零冷水燃气热水器，实现了热水即开即来和启停时的体感温度零波动。

万家乐小体积产品从研发到最终生产总计申请了46项国家专利，包括研发微焰燃烧技术，将火焰高度降低28%；采用不锈钢换热技术，提升热效率；采用异形多腔混合技术，保证恒温性能；采用全新的直流无刷集成式循环水泵，优化零冷水功能等。在2023年中国家电及消费电子博览会上，万家乐还联合奥维云网发布《中国燃气热水器产业体积分类标准白皮书》，从行业角度推动搭建小体积品类高质量发展的新标准。

自2021年上市以来，万家乐A3小体积燃气热水器在短短100天实现从1到10000台。万家乐始终以用户需求为核心，持续进行产品创新和迭代，相继推出A3L、A3J、A3W等A3系列小体积燃气热水器，以及恒温零冷水燃气热水器润玉TX8,构建起完善的小体积家族产品矩阵，针对不同的用户需求，带来不同的解决方案。

从小体积到极致小体积的燃气热水器产品的出现，在不减小升数、不降低配置的基础上，释放更大的家居设计空间，突破技术瓶颈，直击用户痛点，代表了燃气热水器产品的高端化发展方向。据奥维云网监测数据显示，进入2023年后，万家乐小体积零售额份额线上、线下占比均高达95%以上。

从直排式燃气热水器、强排式燃气热水器、冷凝式燃气热水器，到“零冷水”热水器，再到小体积系列燃气热水器、健康水系列燃气热水器……万家乐以强大的技术研发和产品设计实力，持续推动热水器行业发展、升级。

(责编：曹淼、杨迪)
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