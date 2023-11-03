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交通银行安徽省分行：惠民“贷”动消费 彰显大行担当

2023年11月03日15:56 | 来源：人民网
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今年以来，我国国内消费市场稳定恢复，市场活力持续增强。扩大消费和消费升级离不开金融的支持，交通银行安徽省分行根植江淮热土，践行金融为民，依托金融科技力量，持续打造消费金融特色，推出消费金融品牌“惠民贷”，将金融“活水”精准滴灌到居民消费各个领域，不断增强人民群众的获得感和幸福感。截至9月末，交行安徽省分行非房消费贷余额本年实现了翻番。

战略转型引领 持续增强消费金融发展内生动力

交通银行安徽省分行将消费金融确立为“十四五”期间的重要战略方向，立足区域禀赋，强化统筹推动、加快消费金融创新，推动消费金融高质量发展。一是率先设立消费金融专班，打造了一支贴近市场的专业化队伍。通过“科研化”探究业务，“网格化”管理客户，持续整合资源、创新机制，从而形成的专业化、一体化的消费金融服务，打响了交行消费金融品牌。二是充分发挥网点功能，把消费贷业务作为网点综合化转型的标配业务，持续推进消费贷业务进社区、进学校、进企业，把消费贷业务的宣传推广演绎成为全体员工的共同行动。同时，全力打造“消费金融+财富金融”双轮驱动的零售业务发展新模式，致力为客户提供综合化、一站式的个人金融服务，全面践行金融工作的政治性和人民性。三是持续加大资源投入。在信贷资源方面，交行安徽省分行持续对消费信贷领域作倾斜，目前纯信用消费贷额度最高可获批80万，该行同时还开展了形式多样的免息、利率优惠和贷款有礼等活动，大大降低人民群众的消费成本，提升消费意愿，持续助力大众消费升级。在宣传资源方面，广播电台、写字楼和小区、公交车和地铁上以及自媒体等渠道都随处可见“惠民贷—惠享美好生活”的宣传文案，交通银行“惠及民生，助力消费”的经营理念深入人心。

数字科技保障 不断提升消费金融服务创新能力

“不用跑银行，扫码进入小程序即可申请交行惠民贷，按照提示填好相关内容后，实时审批出额，非常方便；在手机银行可随时进行贷款资金提用，还能随借随还，没有任何手续费，利息也很低，幸好我在装修期间办理了交行惠民贷，才解决了我的资金需求。”合肥的王女士这样说。

当前，线上线下一体化服务已是消费金融发展的必然趋势。交行安徽省分行加速数字化转型步伐，充分运用科技赋能，将大数据、云计算、人工智能等数字技术广泛应用于获客、运营、风控、服务等消费金融领域的各个环节，通过智能识别、快速响应、精细运营、精准风控、优化体验，不断提升消费金融服务的便利性和可得性，以优质高效的服务赢得客户认可。目前，交行安徽省分行提供手机银行、微信小程序、专属二维码等多种线上惠民贷申请渠道，以丰富的特色营销活动通过云端银行将客户向线上引流，让消费者足不出户即可享受方便快捷的消费金融服务。为向大众客户提供更精准的信贷服务，该行还成功对接了省内各地市公积金和社保数据，建立公积金和社保客群的专属风控模型，为客户“精准画像”，持续运用数字化手段做好基础客户经营，将消费信贷服务由行内客户向大众客户充分延伸。

多重场景搭建 切实提高消费金融服务质效

交行安徽省分行持续深化消费场景获客能力。在实践过程中，逐步形成“2+N”场景消费贷金融产品体系，即围绕“房场景”+“车场景”2类场景、打造N款消费贷产品，提升线上化、集中化、智能化经营能力。一是围绕服务家居消费，全面推广房生态金融产品。聚焦全场景、全周期、全链条金融需求，开展“房贷+装修贷+车位贷”深度经营和综合服务，打造综合化品牌竞争优势。二是围绕看车、买车、用车、换车等车场景，全面推广汽车生态全链条金融产品和增值服务体系，闭环追踪销售和服务线索，提升业务转化率和客户体验。针对“车场景”，该行打造出一款无需抵押、线上审批放款的车贷产品深受广大购车客户欢迎。

此外，该行还针对不同客群推出了诸多特色化消费金融产品，如针对优质单位客户推出的优享贷，针对大学生推出的菁才贷、针对中高端楼盘住户推出的业主贷等，通过特色产品全方位满足各类客户的消费信贷需求。

新时代赋予新使命，新使命呼唤新担当。交通银行安徽省分行将在安徽省委、省政府和总行党委的坚强领导下，在主管部门和监管机构的指导下，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步深化金融改革和产品创新，精准发力消费金融服务，优化服务供给，以实际行动服务“国之大者”，彰显国有大行的责任与担当。（胡雨松）

(责编：曹淼、高雷)
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