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国家开发银行党委传达学习中央金融工作会议精神

2023年11月03日16:16 | 来源：新华网
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原标题：国家开发银行党委传达学习中央金融工作会议精神

　　11月1日，国家开发银行党委召开会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。国家开发银行党委书记、董事长赵欢主持会议并讲话。

　　会议强调，全行要坚持党中央对金融工作的集中统一领导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻把握新时代金融发展规律，深刻把握金融工作的政治性、人民性，认真学习领会、坚决贯彻落实“八个坚持”，胸怀“国之大者”，持续巩固深化主题教育成果，坚定不移走好中国特色金融发展之路，扎实推进开发银行高质量发展，为加快建设金融强国，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献开发性金融力量。

　　会议要求，一是对照中央金融工作会议提出的工作要求和重点任务，结合开发银行实际拿出贯彻落实具体举措，推动党中央各项部署落深落细、见行见效。要按照中央部署要求，精心谋划和组织实施好学习教育培训等工作，在全行迅速兴起传达学习、贯彻落实的热潮。二是强化职能定位，切实提升服务国家战略和实体经济质效。配合做好宏观政策跨周期和逆周期调节，优化资金供给，聚焦主责主业，结合开发银行实际做好“五篇大文章”，服务全面加强基础设施建设，有力有序推进服务加快保障性住房等“三大工程”建设，精准支持科技创新、先进制造业、绿色发展和中小微企业等重点领域发展，助力国家区域协调发展战略实施，服务好国家粮食和能源安全，服务好“走出去”和高质量共建“一带一路”。三是统筹发展和安全，毫不放松抓好风险防范和化解处置。积极稳妥支持配合防范化解地方债务风险。加强重点领域风险防控，完善全面风险管理体系，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，强化内控合规管理，提高防范化解金融风险的能力和水平，全面提升化险挽损工作质效，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。四是持续深化开发银行改革，切实提升开发性金融治理效能。找准开发银行在中国特色现代金融体系中的战略定位、职责使命，持续完善公司治理，促进开发性金融治理体系和治理能力现代化，把开发银行建设为主业更加突出、管理更加规范、运营更加安全、发展更可持续的开发性金融机构。五是坚持党的全面领导，不断提升开发银行党的建设质量。以党的政治建设为统领，全面加强开发银行党的各方面建设，健全全面从严治党体系，将党的领导融入到公司治理、经营管理全过程，纵深推进全面从严治党带动全面从严治行，为开发性金融事业改革发展提供坚强政治引领和政治保障。扎实推进中央巡视“回头看”整改落实。坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，加强各级领导班子和干部队伍建设，持之以恒正风肃纪反腐，不断提升纯洁性、专业性、战斗力，锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍。六是强化系统观念，始终保持奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，扎实做好各项工作，全面推动完成全年目标任务，助力实体经济持续回升向好。

(责编：董童、杨迪)
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