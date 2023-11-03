原标题：产学研跨界共话法律类保险高质量发展

10月27日，由大家财险主办、法治日报全程媒体支持的“与民同行 护民权益”2023年法律类保险研讨会议在南京召开。汇集保险业及法律业智慧，合力探索保险业如何为我国司法效率的提升贡献力量，守护民众合法权益。大家财险党委委员、副总经理何凯浩与法治日报党委副书记、副社长周秉键出席论坛并致辞；江苏省高院执行局副局长黄涛，原最高人民法院民一庭法官姜强，文康律师事务所党委书记、主任高良臣，山东公存律师事务所创始人黄公存及大家财险法律审核室高级经理朱文林作主题演讲。来自学界、律所、保险机构和经纪公司的代表围绕司法实践中保险保函的优势及需求等话题展开圆桌讨论。

2023年法律类保险研讨会现场

何凯浩在致辞中指出，2016年，作为行业创新产品的诉讼保全责任险重磅推出，在监管机构、最高人民法院、保险主体的共同努力下，将保险保函增加为诉讼案件财产保全的担保方式之一，有效保障了诉讼当事人的合法权益，助力执行难问题的解决。大家财险自成立之初就积极投身于法律类保险的研究，经过多年精耕细作，逐步走通了特色化、专业化发展道路。周秉键表示，法律险的推出为个人和企业提供了应对法律风险的安全网，大家财险作为最早一批布局法律类保险的保险企业，为行业提供了体系化的产品和优质服务。本次会议将执法机构、法律服务及专家学者聚集一堂，为法律类保险的发展建设出谋划策，法治日报也将继续作为宣传平台，全面关注法律类保险发展过程中的成绩与创新。

主题演讲环节，黄涛认为破解执行难是项宏大的社会系统工程，随着保险产品的创新和功能扩展，在执行工作中引入保险这一市场机制，既是从源头上推进综合治理执行难的有力举措，也是推进执行工作体系和执行工作能力现代化的必然要求，未来保险在法院执行领域定会发挥更大作用和价值。姜强分析了近5年来因申请诉讼保全错误导致赔偿责任的43例与保险担保相关的案件，保险机构在这些案件中承担了不小的赔偿责任，未来需要在诉责险价格、承保范围以及风险控制方面做更精细的工作。

高良臣表示，诉责险在海事海商领域的应用更特殊复杂，不但涉及国际海运惯例和规则，而且一旦错误扣押船舶将带来巨大损失，急需在法律框架下厘清保险人的权利义务边界，明晰免责条款，否则不利于保险业在海事海商领域的进一步发展。黄公存认为，法律共同体(法院、律师事务所)对保险产品的需求是多样的，既有职业需求如意外伤害保险、年金保险等，也有执行需求如财产保全、证据保全、行为保全、执行以及先予执行保全、仲裁保全等，此外保险业还可以跳出海事民事范畴，在行政处罚、刑事获罪免责等方面创新保险产品，满足社会需求。

朱文林介绍了大家财险法律类保险的特点，包括专业性强、产品体系丰富、覆盖面广、承保能力强等。大家财险坚持建设自有法审团队，案件审核快速专业，在疑难案件审核方面具备独有优势；公司法律类保险涵盖诉讼保全责任保险、继续执行责任保险、解除强制措施保证保险、海事请求保全保证保险等，且持续迭代更新；大家财险机构网点齐全，并与8000余家律所建立了长期稳定的合作关系，全国各级法院均认可公司出具的保函；公司承保能力可满足绝大部分案件需求，简单案件2小时内即可出具保单保函。

圆桌论坛环节，来自大家财险、广东恒福律师事务所、广福宏宇经纪公司、南京师范大学、昆明理工大学、南京林业大学的代表齐聚一堂，围绕保险在涉诉司法案件中的优势、建设工程中的优先权、海事法律等问题展开探讨。圆桌论坛嘉宾认为，保险保函在公信力、市场化程度、服务能力、专业能力方面有明显优势，许多当事人在主张赔款时往往无力提供相应担保，诉责险的出现和普及一定程度上推动了中国的法治建设。

诉讼保全责任保险的诞生，让保险公司可以通过保险保函的形式为诉讼案件保全提供担保，从此开启了法律类保险服务人民、保障诉讼当事人合法权益的篇章。7年的发展历程中，法律类保险在共同推进司法效率的提升上发挥了不容忽视的作用。在此期间，大家财险通过法审队伍建设、产品研发、完善服务体系等一揽子举措，不断打造核心能力“护城河”，公司法律类保险规模不断增长，市场份额也逐步扩大。强大的法审内核是大家财险诉责险的立身之本，其坚持自建内部法务团队审核模式，拥有更精准、高效的审核水平，也为行业的效率竞争奠定了成本优势。在法律类保险产品的研发之外，大家财险还对智能法审系统、保函全流程信息化等数字化工具持续投入，努力提升客户的服务体验。

大家财险注册资本40亿元，总部设在深圳，拥有36家分公司，服务网点遍布全国，经营各类财产损失保险，责任保险，信用保险和保证保险，短期健康保险和意外伤害保险等。大家财险致力于为个人、家庭和企业客户提供多层次、全方位的财产保障服务，重视建立与客户的相互信任和长期发展，为客户创造价值，与客户共同成长。

(责编：曹淼、杨迪)

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