原标题：红旗品牌10月零售销量超37200台 新能源产品零售销量破万

11月1日，红旗品牌发布10月销量成绩，零售销量突破37200台，同比增长28.5%，延续产销快速增长态势。其中，红旗新能源产品零售销量破万。

稳定增长的销量背后，是红旗不断向市场投放一系列高价值产品，并在品质、服务等多方面的持续投入与深耕。作为自主品牌“跃迁式”成长的典范，红旗用创新与进化持续向全球市场展示民族汽车品牌的独特价值，让“中国式豪华”得以运用与延展，绽放国货风采，为更多用户赋予美好的用车生活。

品质向上 让安心延续用车全生命周期

在对品牌产品矩阵进行焕新、扩充的同时，红旗也始终坚持提升产品品质，尤其是用户最为关注的安全与性能方面，以不断革新的技术打造顶级实力，给予用户用车全生命周期的安心感。

近日，新红旗HS5接受了一场严苛的安全实力试炼，面对钢钉铁球撞击、连续爆炸、冲撞两堵墙面等高强度的测试，新红旗HS5的B柱、底盘、车头等部位几乎都保持完好，车辆依然能够正常行驶，以超强“坚甲”安全车身打造出更高级别的安全防护。

此外，全新红旗HS7还通过了TOP Safety的腐蚀对碰挑战，在盐水喷淋720小时后再进行副驾驶侧对碰的挑战工况中，表现十分优异。

红旗H6则在“2023年中国十佳底盘评选”中，凭借优异的操纵稳定性、均衡的乘坐舒适性、出色的轻量化设计脱颖而出，荣获“中国十佳底盘”，彰显出B+级豪华风尚轿车的不俗实力。

以心相待 诠释切实关爱与尊崇

赢得用户的认可需要过硬的产品力，但服务也是极为重要的一环。面对服务过程中用户实际的诸多痛点，红旗推出了由心安保障、心享体验和心动科技组成的“心服务”体系，打造了一条贯穿看车、选车、用车乃至置换的全方位汽车服务链，以“礼宾之道”的标准，让用户在每个细节里都能享受到不一样的精致礼遇。

如车辆临近保养时，专属问候客户专员会通过管理系统提醒执行电话预约；到厂后直接进入预约工位，无需等待，并享受优先洗车权益；维修期间外出，还有5公里自由行免费接送，全程省时、省力，更省钱。

除此之外，红旗还会定期举办服务节与关爱活动，今年9月25日-10月31日期间，推出了“温暖于心 关爱随行”主题秋季服务节，提供原厂用品倾情回馈、换季免费检测等多重惊喜；十一假期出游季，红旗携全国体验中心在高速服务区、热门景区等地开展爱心服务站活动，为车主提供安全检测、紧急救援等服务，确保用户出行安全无忧；面向红旗新能源车型红旗E-QM5的客户群体，红旗围绕城市特色和用户喜好定制了户外野餐、家庭亲子运动会等丰富多彩的活动，让用户尽享“礼宾之道”文化下的温馨与关爱。

面对行业变革，红旗也将借助新能源战略发展的契机，以用户为中心，以产品为核心，始终从用户需求出发，持续投放更多高价值产品，不断拉升用户服务标准线，以全新姿态开启第二阶段跃迁发展新篇章。

(责编：曹淼、杨迪)

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