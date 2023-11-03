交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉
2023年11月03日19:01 | 来源：交通运输部微信公众号
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2023年11月3日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对深圳依时货拉拉科技有限公司（以下简称“货拉拉”）进行约谈，并对满帮集团、滴滴货运、快狗打车等平台公司进行了提醒。
约谈针对货拉拉在经营管理方面存在的突出问题，要求货拉拉立即落实约谈要求，采取针对性措施，确保全面整改到位。约谈强调，各平台公司要进一步健全企业经营决策机制和客服体系，畅通司机利益诉求渠道，完善处理机制，切实保障司机合法权益；要进一步提高思想认识，落实企业主体责任，坚决维护行业安全稳定发展大局。
货拉拉表示，将严格落实约谈要求，汲取教训，举一反三，立即整改，进一步健全完善企业经营管理制度，切实维护司机合法权益。其他平台公司表示，将按照此次约谈会精神，进一步增强风险意识，切实履行企业主体责任，依法合规经营，共同维护公平竞争市场秩序。
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(责编：袁勃、赵欣悦)
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