人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈货拉拉

2023年11月03日19:01 | 来源：交通运输部微信公众号
小字号

2023年11月3日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对深圳依时货拉拉科技有限公司（以下简称“货拉拉”）进行约谈，并对满帮集团、滴滴货运、快狗打车等平台公司进行了提醒。

约谈针对货拉拉在经营管理方面存在的突出问题，要求货拉拉立即落实约谈要求，采取针对性措施，确保全面整改到位。约谈强调，各平台公司要进一步健全企业经营决策机制和客服体系，畅通司机利益诉求渠道，完善处理机制，切实保障司机合法权益；要进一步提高思想认识，落实企业主体责任，坚决维护行业安全稳定发展大局。

货拉拉表示，将严格落实约谈要求，汲取教训，举一反三，立即整改，进一步健全完善企业经营管理制度，切实维护司机合法权益。其他平台公司表示，将按照此次约谈会精神，进一步增强风险意识，切实履行企业主体责任，依法合规经营，共同维护公平竞争市场秩序。

微信截图

微信截图

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
小水果大市场 首批非洲“甜面包”将亮相第六届进博会
　　人民网北京11月3日电 （记者栗翘楚）11月3日，新获得我国检疫准入的首批1吨贝宁菠萝，在上海浦东国际机场完成海关通关手续，即将亮相第六届中国国际进口博览会。 上海海关关员保障贝宁菠萝快速通关。…
业内聚焦会计诚信体系建设：监管与治理须协同并进
　　人民网北京11月3日电 （记者车柯蒙）日前，北京国家会计学院联合财政部会计司、财政部监督评价局、中国注册会计师协会、财政部会计财务评价中心和中国会计学会，在京举办第三届“会计诚信与高质量发展论坛”。此次论坛以“会计诚信体系建设：监管与治理”为主题，邀请国内相关政府部门、行业协会、企事业单位、高等院校、中介服务机构，以及国际相关组织的代表、嘉宾，围绕财会监督与会计诚信建设，从监管与治理的角度展开探索与交流。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部