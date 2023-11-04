新华社北京11月3日电（记者吴雨）中国人民银行3日表示，将合理把握金融发展规律，完善金融宏观调控，始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，优化资金供给结构，疏通资金进入实体经济的渠道，着力营造良好的货币金融环境。

今年以来，中国人民银行多措并举实施好稳健的货币政策，把好货币供给总闸门。强化逆周期调节，综合施策、精准发力。中国人民银行货币政策司有关人士介绍，3月、9月中国人民银行两次在关键时点降准，中期借贷便利每月均到期超额续作，维持贷款在去年高基数上延续两位数增速。持续推动存续工具落地显效，有效激发普惠金融、制造业企业的经济活力，促进绿色低碳、科技创新等新动能加快发展，助力稳住实体经济需求。目前存续的结构性工具有十余项，余额达7万亿元。

数据显示，9月末广义货币M2、社会融资规模存量同比增速在10%左右，与名义经济增速基本匹配并略高。前9个月企业贷款新增15.7万亿元，在全部贷款中占比达79%，制造业中长期贷款、专精特新中小企业贷款同比增速分别保持在40%和20%左右。

同时，居民信贷成本稳中有降。中国人民银行的数据显示，9月新发放个人住房贷款平均利率为4.02%，较高点回落1.6个百分点。22万亿元存量首套房贷利率调整工作基本完成，为5000万户家庭每年节省利息1600亿元至1700亿元。

中国人民银行表示，下阶段要着力营造良好的货币金融环境。保持货币信贷和融资总量增长合理、节奏平稳、效率提升，更多关注存量贷款的持续效用。引导更多金融资源用于科技创新、先进制造、绿色发展、中小微企业以及国家重大战略，加快培育新动能新优势。保持融资成本持续下降。加强货币与财政、产业、监管等政策协调配合，共同维护经济金融大局稳定。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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