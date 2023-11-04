余 健

原标题：释放口岸经济活力

“合作区将立足中蒙双方资源禀赋，发挥‘两个市场、两种资源’优势，一体规划包括国际物流、进出口加工、跨境旅游、现代服务业在内的产业发展。”在9月7日召开的中蒙二连浩特—扎门乌德经济合作区圆桌会议上，二连浩特市副市长赖向华对当地沿边产业进行了展望。

二连浩特市是内蒙古锡林郭勒盟主要沿边地区，近年来，依托口岸优势，大力发展外向型经济，全市地区生产总值从2013年的41.5亿元发展到2022年的73.8亿元，已逐步形成以物流、大宗商品初级加工和旅游服务业为支柱的外向型经济体系。

锡林郭勒盟毗邻蒙古国、俄罗斯，边境线长达1103公里，有二连浩特和珠恩嘎达布其2个国家一类常年开放陆路口岸，是共建“一带一路”、建设中蒙俄经济走廊、建设国家向北开放桥头堡的重要战略节点。2022年，锡林郭勒盟沿边五旗市完成地区生产总值289.17亿元，社会消费品零售总额51.86亿元。

不断拓展国际市场

在二连浩特市边民互市贸易区办事大厅，负责人乌恩指着前来备案的边民告诉记者，一段时间以来，陆续有不少边民过来备案，申请参与边民互市贸易的资格。“边民获得资格后可享受从相关国家进口一定额度的免税优惠。”乌恩说。

二连浩特市永盛投资有限公司是二连浩特市边民互市贸易区的主要运营方，该公司总经理叶思扬这段时间一直忙着与蒙古国有关方面商讨在互贸区里引进某大型企业集团公司开展批发采购业务事宜。“项目落地后不仅可供外方商品进行展示销售，边民也可在此进行采购。”叶思扬介绍，公司将为边民互市贸易提供更多便利的服务。不过他也表示，由于是起步阶段，在渠道、信息以及资金方面，边民也需要更多支持。

“我们打了业务咨询电话，没想到东乌海关主动联系回访，并提供了各种贴心服务，为我们产品的顺利出口提供了保障。未来我们要继续扩大出口，带领更多农户走上增收致富的道路。”锡林郭勒盟日升昌农业发展科技有限公司负责人冯敏说。为扶持锡林郭勒盟外贸企业发展，帮助辖区农产品扩展国际市场，东乌海关从被动受理业务到主动上门服务，收集解决企业在通关方面存在的痛点难点问题，及时跟进，妥善处理，用实打实的措施帮企业拓宽思路、开拓国际市场。

近年来，锡林郭勒盟依托外向型经济工作部门联席会议制度等机制，积极贯彻落实各级稳外贸系列政策措施，不断优化营商环境，为企业提供精准服务，大力发展对外贸易。据统计，今年前三季度，全盟对外贸易进出口总额90.8亿元，同比增长79.8%。全盟实际使用外资7962万元，同比增长6.2%；对外投资协议额达到5618万元，已超额完成全年目标任务。

8月30日举行的2023中国(二连浩特)国际经贸投资洽谈会暨展览会也是硕果累累。活动期间共签约项目22个、金额163亿元，涉及基础设施建设、装备制造、进口资源加工等领域。

口岸经济提档升级

走进二连浩特市百汇源实业有限公司，只见球团厂建设正酣。“新建球团厂一方面是基于对市场的信心，另一方面也得到政府的大力支持。球团厂总投资约为5亿元，预计今年年底投产。”该公司副总经理任尚平告诉记者，从原矿石到铁精粉，到脱硫铁精粉，再到球团，每经过一次加工，产品附加值均有一定程度增长。“我们不仅有原料价格优势，还有技术优势，在市场上具有一定竞争力。球团厂建成后铁矿石的进口量会大幅增加，希望有关方面能够继续给予运力支持。”任尚平说。

这里的运力主要指的是铁路运输。中国铁路呼和浩特局集团有限公司二连车站调度车间主任云志俊告诉记者，二连浩特铁路口岸每天进出班列十几列，进口的主要是木材、铁矿石等大宗商品，出口的是果蔬、生活用品等。“这些年，通过硬件升级、数字口岸和专用线建设等举措，我们‘通’的能力大幅提升，‘联’的区域不断拓展，‘运’的数量连年增长。这段时间，我们通过走访货主、下调运价等方式进一步鼓励进出口货物使用铁路运输，同时根据实际情况增加运力。”云志俊说。

记者从铁路部门了解到，作为中欧班列中线通道的出入境节点，二连铁路口岸已开通中欧班列线路69条，累计开行数量突破1.3万列。截至10月31日，经二连铁路口岸出入境中欧班列2713列，同比增长32.9%，进出口货运总量1425.97万吨，同比增长35.5%。

“目前我们口岸正在全面推进客货分离，加快实施‘四进二出’货运通道、智能卡口等项目建设。”东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸管理委员会主任吴鑫介绍，近年来，口岸大力实施基础设施和联检查验配套设施建设，口岸发展承载力全面提升。同时，启动铁路口岸规划编制，统筹公路口岸与铁路口岸、物流园区建设，切实改善口岸基础设施条件。“自恢复货运正常通关以来，口岸通关能力稳步提升，年内累计进出口货运量170万吨，预计全年进出口货运量300万吨，将达到口岸通关历史新高。”吴鑫说。

近年来，锡林郭勒盟稳步推进基础设施建设，持续推进对外开放，积极推动口岸经济提档升级。二连浩特市有序扩大铁矿石、铜矿粉等大宗商品进口，实现油菜籽、亚麻籽等粮油商品进口，取得活羊进口资质并实现常态化进口。百汇源、钧玮等一批矿产品、粮油、绒毛加工项目相继建成投产。东乌珠穆沁旗启动实施鹏翀、博源、零启、南鼎、民邦、凌至、吉电、承源、东达、利达10个口岸物流项目，全力推进物流园区建设。二连浩特市成功创建国家全域旅游示范区，二连浩特国门旅游景区晋升国家4A级景区，东乌珠穆沁旗也在积极申建全国边境旅游试验区。

提升对外开放水平

在二连浩特珈和物流园区里，集装箱正面起重机正在配合卡车往外运送集装箱货物。“在我们这里换装的主要是中欧班列和中亚班列，还承担一部分进口煤炭等矿产品的物流业务。”该园区副经理徐中华告诉记者，物流园区在高峰的时候每天可接入四列货物，近期受市场等因素影响，每天平均也就只有两列货物入园，“我们拟在园区建设用于储存散装货物的大棚，拓宽园区的增收渠道”。

“十三五”时期以来，锡林郭勒盟外贸进出口总额年均增长9.2%，外贸取得长足发展，外贸规模稳中有升，但也存在不足与困难。

从外向型企业发展方面看，锡林郭勒盟外贸企业总量少、体量小、市场开拓能力较差。从出口产品结构看，地方开展外贸产业基础薄弱，本地生产的适应出口市场的产品少，发展对外贸易产业、产品的后劲不足。从口岸过货量和进出口贸易比例看，当地外贸主要是一般过货贸易，地方企业自主进出口货物占比较少，多数货物经口岸通关后直接发往内地。从进出口额对比看，进口额占比一般在70%左右，出口额占比一般在30%左右，进出口对地方经济带动力比较弱。

锡林郭勒盟商务局副局长那顺巴雅尔介绍，下一步，锡林郭勒盟将继续鼓励支持发展对外贸易项目，培育和壮大外贸经营主体，引导更多企业投入国际市场参与国际贸易，发展和壮大外向型产业。同时，加强部门联动，充分发挥外向型经济工作部门联席会议、外贸企业包联服务机制作用，推动全盟对外开放水平迈上新台阶。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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