原标题：第七届中国城市轨道交通智慧运维大会在武汉举行

第七届中国城市轨道交通智慧运维大会近日在武汉顺利举行。大会旨在搭建城市轨道交通智慧运维技术交流、资源共享平台，传播城市轨道交通智慧运维领域的学术研究实践成果。

会上，与会代表就智慧城轨网络化运营下车辆设备运维安全、节能管理创新，车辆维修模式与策略，智慧城轨下设施设备全寿命周期智慧运维管理及平台建设，智慧城轨下如何构建统一运维管理体系、技术和评价标准等进行了研讨。

本届大会在全国范围内征集城市轨道交通应用案例，来自武汉地铁、天津地铁、南宁地铁等报送的9个案例从众多参评案例中脱颖而出，获得“城市轨道交通智慧运维优秀应用案例”。

大会期间还通过实地走访参观武汉地铁光谷线网控制中心、武汉地铁古田车辆段等活动，交流总结城市轨道交通智慧运维经验，为城市轨道交通实现智慧运维提供发展新方向和新观点，用实际行动推动中国城市轨道交通高质量发展，为建设“交通强国”建言献策、贡献力量。(朱平）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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