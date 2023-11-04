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浙江：用电力变革为城市发展增添一抹“绿色”

2023年11月04日08:34 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江：用电力变革为城市发展增添一抹“绿色”

从G20杭州峰会到杭州亚运会，两次吸引世界目光的盛会间隔七年。这七年间，包括电力在内的城市运行肌理已然翻新，映出了一个更为“绿色”的浙江。

绿电点亮亚运之光。 丁豪 摄

21世纪初，“电荒”一度成为浙江经济社会快速发展的掣肘。20多年间，浙江发电装机从2382万千瓦提高到12727万千瓦、增长4倍，最大外来电突破4000万千瓦，满足了增长4.5倍的全社会最高用电负荷。

在浙江从“缺电大省”向“电力强省”蝶变的同时，浙江电网也从“传统”转向“智能”。

例如经由数字孪生技术，“网上电网”把现实中林立的电塔线路一一搬到网上。在此背景下，杭州亚运会保电指挥平台实现了从0.4千伏末端配网设备到500千伏超高压设备等10万余套电网设备“一图总览”，可自动溯源每一座亚运场馆对应的电网侧各类保电设备清单，清晰明了。

将绿电理念带给更多用户，是杭州亚运会留给浙江的一处“遗产”。作为首届“碳中和”亚运会，杭州亚运会首次实现亚运史上竞赛场馆常规电力100%绿电供应，绿色理念愈加深入人心。

与此同时，企业对绿电的需求更加旺盛。在杭州未来研创园鸿雁园区屋顶上，超过8000平方米的光伏板日均发电5万千瓦时，可满足园区30%的用电需求。

国网浙江省电力有限公司也积极鼓励用户参与绿电交易等，让用户享受“绿色红利”。截至目前，浙江绿电交易用户数量已超12000户，较2022年增长16倍。

透过电力，可以探见浙江在“双碳”背景下，寻求着绿色、能源、发展的最优解。

自今年10月1日起，中国出口企业就需应对欧盟“碳关税”的数据申报要求，而生产过程中使用绿电，可有效降低出口产品潜在的碳关税负担。国家层面对未来电网建设的思路也逐步清晰，明确要求深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。

输电铁塔与风电发电机交相辉映。 王幕宾 摄

作为国家电网新型电力系统建设省级示范区之一，浙江通过特高压与配网侧共发力、柔性低频输电、温控负荷柔性调控、移峰填谷、建设虚拟电厂等创新实践，为全国提供诸多可复制经验。

聚焦清洁低碳，浙江将加强新能源高效开发利用，集中与分布、陆上与海上、就地利用与远距离外送并举，并做好新能源接入和消纳。

国网浙江省电力有限公司发展部副主任孙可表示，“我们将针对浙江东南沿海风光集中特点，打造电网友好型能源集成路由站创新示范，服务沿海风光消纳与大规模火电、核电基础互补发展。”

据悉，浙江将加快落地入浙第四直流特高压工程，推进特高压交流环网建设，谋划好保供增供重大项目，加快建设浙江省内大电源配套送出工程，在提升能源电力充裕度下足功夫。

此外，浙江电网还将在供需协同与灵活智能上再升级，加速电动汽车充电网络、虚拟电厂等新业态场景构建，实现电网数字化转型，构建能源互联网生态圈。

回头看，浙江向来在优化资源要素配置上“一马当先”，过去一年用占全国1%的土地面积，以全国5.4%的能源消费总量，创造了全国6.4%的国内生产总值。

而未来，推进汇聚五大特征的新型电力系统建设，是对浙江山海江河之美的致敬，也是经济与能源共生共荣的见证。(鲍梦妮 陈丽莎)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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