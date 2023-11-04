原标题：“双11”快递业务旺季来临 粤快递揽收量连续两日超亿件

监测数据显示，11月1日至11月2日，广东省共揽投快递包裹3.86亿件，同比增长22.9%。其中，揽收快递包裹2.64亿件，同比增长18.5%；投递快递包裹1.22亿件，同比增长33.4%。11月1日当天揽收量高达1.39亿件，创历史同期新高。

今年旺季是疫情后消费全面恢复的第一个快递旺季。随着经济复苏步伐的加快，各种惠民政策的落实，人民群众的消费意愿将进一步得到全面释放，消费拉动内需的动力将更加强劲。从目前的发展形势来看，今年的快递业务旺季继续延续往年特点，快递业务量呈现“双高峰”的态势。据了解，各大电商平台的预售机制在10月下旬开启，分流了“双11”当天业务量的峰值，有效缓解了寄递企业旺季期间快递揽收投递量陡增的压力，也为企业运力储备提供了时间差。

广东省邮政管理部门、邮政快递行业提前谋划，尽早部署，建立错峰机制，加强投诉申诉处理，加强快递员合法权益保障，全力确保旺季期间全省快递行业平稳运行，努力打造畅通旺季、安全旺季、暖心旺季。

今年快递业务旺季时间跨度长，业务增量大。广东省邮政管理局呼吁广大消费者错峰使用快递服务。 (郭军 胡梓辉)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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