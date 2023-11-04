原标题：第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛全国总决赛开幕

记者从共青团中央获悉，近日，第十四届“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛(以下简称“大赛”)全国总决赛在河南郑州开幕。

据悉，本届大赛自2023年2月启动以来，收到由全国31个省(区、市)合并形成的24个赛区、9634支参赛队伍共提交5376份北斗科创作品，累计12542名大中小学生参与。1191支队伍、1800余名学生入围全国总决赛。在未来2天的比赛中，学生们将围绕北斗创造美好校园比赛、北斗深度应用水平提升比赛、北斗定位闯关比赛等6个赛道展开角逐。

本届大赛全国总决赛期间，大赛组织单位还举办6场“院士专家进校园”科普活动，来自北斗领域的多位院士专家走进郑州市中小学校，与学生近距离交流，普及北斗知识、弘扬新时代北斗精神。

“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛集创新大赛、科技普及、人才培养于一体，通过组织青少年参与空天科技领域的科技探索、体验、创新活动，搭建起青少年科技创新与科普教育重要平台。大赛连续开展14年来，征集参赛作品上万件，累计参赛人数10万余人。与此同时，300余场“院士专家进校园”科普活动使上百万名大中小学生从中受益。(记者 余湛奕)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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