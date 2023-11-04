原标题：中国国际收支保持基本平衡 前三季度经常账户顺差2089亿美元

中国国家外汇管理局3日公布三季度及前三季度中国国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英对记者表示，数据显示，2023年前三季度，中国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差2089亿美元，与同期国内生产总值(GDP)之比为1.6%，继续处于合理均衡区间。

王春英提到，前三季度，中国国际收支口径的货物贸易顺差4542亿美元，为历史同期较高水平。其中，货物贸易出口23365亿美元，进口18823亿美元。今年以来，中国对外贸易平稳运行，进出口规模逐季扩大、整体趋势向好，支撑中国经常账户保持合理规模顺差。

同时，服务贸易收支稳步恢复。王春英指出，前三季度，服务贸易逆差1682亿美元。旅行、运输仍为主要的逆差项目。其中，旅行逆差1303亿美元，主要是个人跨境旅行呈现恢复态势，旅行支出和收入均呈现增长趋势，但仍低于疫情前水平；运输逆差633亿美元，主要是国际运输市场供需结构逐步向疫情前回归。

“总体看，在复杂严峻的外部环境下，我国经济持续回升向好，高质量发展稳步推进，积极因素不断积累，继续支撑我国国际收支保持基本平衡。”王春英说。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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