原标题：2023全球硬科技创新大会启幕 “聚智创新”释放“西引力”

“西安作为中国西北地区创新发展的重要引擎，是硬科技理念的发源地和硬科技资源的集聚地区，拥有良好的硬科技产业基础。”中国科学院副秘书长严庆3日在西安表示。

11月3日，2023全球硬科技创新大会在西安开幕。 张一辰 摄

当日，以“硬科技·新质生产力”为主题的2023全球硬科技创新大会在西安开幕。开幕式现场，对西安市加快推进硬科技产业化发展若干措施、西安硬科技重大突破成果等进行了发布，并就共建西安“双中心(综合性国家科学中心和科技创新中心)”校地院地融合发展示范区签约。

陕西省委常委、常务副省长王晓表示，近年来，西安市推动光电子、集成电路、航空航天、新能源汽车、生物医药、光伏等产业发展，不仅在嫦娥奔月、北斗组网、天问探火、深海科考等多项国家重大任务中彰显了西安硬科技的核心支撑。同时也在服务经济社会发展，满足高品质生活等方面发挥了科技创新的独特作用。

西安地处西部内陆，科技资源富集，高校与科研机构众多，随着创新驱动发展战略深入实施，其以人工智能、基因技术、航空航天等为代表的“硬科技”成为经济社会发展的“关键词”。

据统计，2023年1月至9月，陕西省新入库科技型中小企业17254家，新评审通过的高新技术企业6441家，同比增长41%。

在会场外的展示区，记者看到，一批新技术、新产品集体亮相，吸引了众多参会者的目光。其中，用AI技术完整复原的《富春山居图》颇引人注目。

图为科研人员展示用AI技术完整复原的《富春山居图》。 张一辰 摄

“由于《富春山居图》的部分画卷已经损毁，我们无从知晓被损毁部分真迹的样貌，因此科研人员参考了明代书画家沈周根据记忆背临的《仿黄公望富春山居图》，通过建立数据模型，最终运用AI技术将其完整复原。”民歌智能计算与服务技术文化和旅游部重点实验室的科研人员赵力向中新网记者“解密”。

如今，以科技创新为“内核”的“中国智造”，正逐步走向世界舞台，成为全球经济发展的重要引擎。此时，如何令西安科技创新“西引力”得到充分释放，亦成为对当地政府能力与决心的考验。

近年来，西安通过“支持硬科技研发—畅通硬科技转化一培育硬科技企业一做强硬科技产业”的硬科技发展体系，为打造科技创新策源地提供助力。

中国科技部火炬中心数据显示，2022年，西安以2881.3亿元(人民币，下同)的输出技术成交额，位列中国副省级城市首位。

南京安赛欧轨道交通科技有限公司创始人安德昂来自法国，此番前来西安参会，他表示，看到了西安在清洁能源方面的科技进步。例如，新能源汽车领域的发展保持了高速增长势头。希望能够跟西安业界同行互相分享经验，进而促成合作，共同发展。

本次大会由中国科技部、中国科学院、中国国家知识产权局、陕西省政府指导，中共西安市委、西安市人民政府、陕西省科技厅等主办。 (记者 张一辰)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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