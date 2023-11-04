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国产首艘大型邮轮命名交付

2023年11月04日16:15 | 来源：新华社
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11月4日，我国国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在上海正式命名交付，将于2024年1月1日开启商业首航。

历经八年科研攻关、五年设计建造，完成试航验证后，“爱达·魔都号”正式进入市场。

总吨位13.55万吨，长323.6米，宽37.2米，搭载107个系统，包含2500万个零部件，2125间客房，可容纳乘客5246人，面积4万平方米的生活娱乐公共区域……“爱达·魔都号”犹如一座“海上现代化城市”。

国产大型邮轮项目缘起于首届进博会，又在第六届进博会期间交付，五年梦圆，将开启市场运营新航程。

记者：王永前、贾远琨

编辑：苗夏阳

新华社国内部、新华社上海分社联合出品

(责编：王静、胡永秋)
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